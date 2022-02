Neuer Assekuradeur: Herzenssache

23.2.2022

Die Herzenssache. Der Assekuradeur! GmbH nimmt ihre Betriebstätigkeit auf. Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte für Old-, Young- und Newtimer sowie Premiumautomobile an. Firmensitz ist Neubrandenburg, betreut werden Vermittler und Endverbraucher von Lübeck aus. Für beide Zielgruppen habe man passende Lösungen in einem Online-Tarifrechner parat, wird berichtet.

Der Assekuradeur wurde im April 2021 gegründet. Ursprünglich sollte der Start bereits im vergangenen Sommer erfolgen (VersicherungsJournal 5.5.2021). Jetzt heißt es, man habe seit der Gründung „an perfekten Versicherungsprodukten“ getüftelt, die technische Basis geschaffen, Prozesse aufgebaut sowie eine Unternehmensstrategie entwickelt. Nun gehe es „mit Vollgas“ los.

Geführt wird das Unternehmen von Carsten Möller, der die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet, und Johannes Marinus Nagtegaal, dem der gesamte Betrieb obliegt. Nagtegaal ist Prokurist und Mitinhaber der Mobile Garantie Deutschland GmbH. Möller ist einer der Gründerväter der Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH (31.1.2012) und war von 2015 bis 2019 Geschäftsführer der OCC Assekuradeur GmbH (9.9.2019).

Carsten Möller (links) und Marinus Nagtegaal (Bild: Herzenssache)

Zu den Anteilseignern des neuen Marktteilnehmers gehört die Deutsche Assekuradeur GmbH, für die Möller als Generalbevollmächtigter tätig ist. Hinter dem Unternehmen steht die Apella AG. Anteile hält zudem die Garantie Deutschland. Auch Möller selbst ist nach eigenen Angaben in geringem Umfang beteiligt.