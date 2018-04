Neue Manager bei den Nürnberger Pensionsgesellschaften

12.4.2018 – Dr. Sebastian Madeja und Daniel Pazanin bilden seit Kurzem zusammen mit dem langjährigen Kapitalanlagenchef Dr. Hans-Ulrich Geck das Vorstandsgremium der Nürnberger Pensionskasse AG und der Nürnberger Pensionsfonds AG. Pazanin wurde bereits mit Wirkung zum Jahresbeginn in die Vorstände der beiden Gesellschaften berufen, Madeja mit Wirkung zum 1. März, wie die Versicherungsgruppe am Donnerstag mitteilte.

Der Verantwortungsbereich des Diplom-Wirtschafts-Mathematikers Pazanin umfasst die Entwicklung, die Weiterentwicklung sowie das Controlling der Produkte. Pazanin steht bereits seit rund einem Jahrzehnt in Diensten der Nürnberger. In dieser Zeit war er in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als Leiter der versicherungs-mathematischen Dienstleistungen sowie als Geschäftsführer der Nürnberger Beratungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung und Personal-Dienstleistungen mbH.

Madeja, Volljurist und Master of Business Administration in Versicherungsmanagement, ist für die Verwaltungsthemen (Betrieb) sowie Marketing und Vertrieb bei den beiden Pensionsgesellschaften verantwortlich. Madeja ist seit rund einem halben Jahrzehnt für die Nürnberger tätig. Nach dem Karrierestart als Vorstandsassistent übte er verschiedene Führungstätigkeiten aus, unter anderem als Leiter im Kraftfahrtbereich und zuletzt als Bereichsleiter „Operations Fach-Service“. In diesem Bereich werden den Angaben zufolge spartenübergreifend Vorgänge mit hoher Komplexität bearbeitet.