Neue Führungsmannschaft für Wefox Deutschland

24.10.2018

Die Wefox Germany GmbH, ein Unternehmen der Financeapp AG, erweitert ihre Führungsebene. Mit Karl Grandl und Milan Veskovic treten ab sofort zwei weitere Manager in die Geschäftsführung des Insurtechs ein, so eine Pressemitteilung am Mittwochmorgen. Damit ist das bislang allein von Tasos Chatzimichailidis belegte Gremium nun dreifach besetzt. Letzterer ist seit einem Jahr als CEO verschiedener Financeapp-Töchter für die Gesellschaft tätig (VersicherungsJournal 27.9.2017).

Grandl ist in seiner neuen Funktion als Chief Insurance Officer für Akquise und Ausbau der Partnerschaften mit Versicherern zuständig. Erst im Juli dieses Jahres ist der 47-Jährige in das Führungskräfteteam von Wefox aufgenommen worden (VersicherungsJournal 26.7.2018). Veskovic ist ebenfalls zum 1. Juli beim Insurtech angetreten. Nach seinem Aufstieg in die Geschäftsführung trägt der 38-Jährige als Chief Sales Officer die Verantwortung für den Vertrieb.

Milan Veskovic (li.), Karl Grandl (Bild: Wefox)

Das Unternehmen begründet die Beförderung seiner Manager mit „den weltweiten Expansionsplänen von Wefox“. Zusammen mit der geschäftlichen Entwicklung und strategischen Zielen wie der Neukundengewinnung und dem Ausbau als Vertriebskanal hätten sie die personelle Erweiterung des Führungsgremiums erforderlich gemacht. Im August hatte das Insurtech nach der Schweiz, Deutschland und Österreich die Aufnahme des Geschäftsbetriebs in Italien verkündet (VersicherungsJournal 7.8.2018). Kürzlich wurde berichtet, dass für weitere Aktivitäten wie den Ausbau des Digitalversicherers One Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.2.2018) weitere Investorengelder eingesammelt werden sollen (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.10.2018).