Mypension beruft Thomas Bahr in die Geschäftsführung

2.8.2019

Thomas Bahr ist zum 1. August in die Geschäftsführung der Mypension Altersvorsorge GmbH eingestiegen, wie das Maklerunternehmen am Freitagmorgen vermeldete. Der 56-Jährige soll sich dort insbesondere mit Aufgaben des Marketings und Kundenservices beschäftigen. Das vor drei Jahren gegründete Insurtech vermittelt private Rentenversicherungen der Mylife Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 12.12.2016).

Von 2001 bis 2006 hatte Bahr den Vertrieb der Standard Life Deutschland geleitet. Er wechselte dann im Juli 2006 als General Manager zur damaligen CMH Vertriebs Service GmbH von Clerical Medical und der Heidelberger Lebensversicherung AG (24.4.2006). Beim Versicherer wurde er im Sommer 2008 als Ressortverantwortlicher für Vertrieb und Marketing in den Vorstand berufen und stieg später zum Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger Leben auf (4.7.2008, 6.10.2009). Im Sommer 2012 war der Manager schließlich auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des sich im Run-off befindenden Lebensversicherers ausgeschieden. Anschließend arbeitete er als selbstständiger Berater mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Fintech-Unternehmen.

Thomas Bahr (Bild: Mypension)

Der nun besetzte Geschäftsführungsposten ist als Ergänzung neu geschaffen worden, erklärte ein Unternehmenssprecher. Das Insurtech setze auf Wachstum und neues Geschäft. Bahr „versteht sich exzellent in der Überführung der traditionellen Welt der Altersvorsorge in eine kundenzentrierte und digitale Zukunft“, heißt es erläuternd in der Unternehmensmeldung. Die damit verbundenen Erwartungen fasst Rogier Minderhout, Mypension-Gründer und -Geschäftsführer, wie folgt zusammen: „Ich bin sehr froh, dass wir Thomas von unseren Visionen und Ideen überzeugen und ihn als erfahrenen Manager für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Wir sind der Vorreiter in der digitalen Altersvorsorge und wollen uns zukünftig als Plattform aufstellen.“