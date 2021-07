Münchener Verein meldet Rekord für Krankenversicherer

22.7.2021

Die Münchener Verein Versicherungen legten am Mittwoch vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Krankenversicherer der Gruppe meldete mit 244.000 Neukunden einen Rekord in der Unternehmensgeschichte. Wachstumstreiber waren in dieser Sparte in erster Linie die Krankenzusatztarife.

WERBUNG

Rainer Reitzler (BIld: Münchener Verein)

In der Vollversicherung verzeichnete die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. im Vorjahr einen Neuzugang von 553 Personen (2019: 685). 243.447 neue Verträge gingen entsprechend auf das Konto der Zusatzversicherungen. Zum Vergleich: 2019 überzeugte der Versicherer 50.000 neue Kunden von seinem Angebot, davon 49.315 mit Zusatztarifen.

Die Beitragseinnahmen steigerte der Krankenversicherer 2020 um 4,4 Prozent auf 566,8 Millionen Euro. 2019 waren es 543 Millionen Euro (VersicherungsJournal 10.1.2020). Zu Beitragsänderungen machte die Gesellschaft auf Nachfrage keine Angaben. „Da die Beitragsanpassungen jeweils vertragsindividuell vorgenommen werden, ist die Angabe eines Durchschnittswertes aus unserer Sicht nicht aussagekräftig“, so das Unternehmen.

Zum Verlauf des ersten Halbjahrs lässt sich Vorstandschef Dr. Rainer Reitzler wie folgt zitieren: „Der Münchener Verein ist gut in das Jahr 2021 gestartet. So haben wir unser Neugeschäft bis Ende Juni im Vorjahresvergleich nochmals steigern können.“