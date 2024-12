MRH Trowe übernimmt Mehrheit an FP Finanzpartner

12.12.2024 – Der Großmakler verstärkt mit dem Zukauf sein Engagement im Privatkundengeschäft.

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) übernimmt die knappe Mehrheit an der FP Finanzpartner in Bayern AG für Beratung und Vermittlung. Das geben beide Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Über die Details der Transformation haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das bisherige Vorstandsteam der FP Finanzpartner um den Vorstandsvorsitzenden Christian Just soll unverändert verantwortlich bleiben und das Unternehmen führen.

Gewerbe- und Industriemakler stärkt Privatkundengeschäft

Christian Just (Bild: FP Finanzpartner)

Der Deal ist Teil der Strategie von MRH Trowe, das Geschäftsfeld zu erweitern.

Der Versicherungsmakler ist bislang stark auf das Gewerbesegment fokussiert und betreut rund 130.000 Firmenkunden in den Bereichen Versicherung, Benefits und Finance. Im Gegensatz dazu liegt der Geschäftsschwerpunkt der FP im Privatkundengeschäft.

Das Unternehmen aus Bayern betreut nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Vermögens-, Finanzierungs- und Versicherungsberatung und beschäftigt 200 Mitarbeiter.

„Kompetente Beratung ist für eine ganzheitliche Vermögensplanung und Absicherung trotz Digitalisierung auch in Zukunft von großer Bedeutung“, sagt Ralph Rockel, Vorstandssprecher von MRH Trowe.

MRH Trowe nun mit flächendeckendem Privatkundenservice

Ralph Rockel (Bild: MRH Trowe)

Durch die zusätzliche Integration der AFM Holding AG, die seit 2022 zu MRH Trowe gehört und vor allem in Nord- und Westdeutschland tätig ist, könne MRH Trowe nun bundesweit einen flächendeckenden Service für Privatkunden anbieten.

Auch Just sieht Vorteile für sein Unternehmen. „Mit MRH Trowe erweitern wir unser Leistungsspektrum für Firmenkunden sowie unsere Beraterinnen und Berater enorm.

Gleichzeitig können wir mit MRH Trowe die Weiterentwicklung unseres Stammgeschäftes wesentlich beschleunigen“, sagt der Vorstandschef.

Bereits in den letzten Monaten hat MRH Trowe mit strategischen Zukäufen sein Portfolio erweitert und so seine Reichweite und Marktposition deutlich ausgebaut.

Mehrere Zukäufe in den vergangenen Monaten

Im September meldete die Holding, dass sie die TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH von der die Ergo Reiseversicherung AG übernehme. Das Unternehmen bietet spezialisierte Versicherungen für Touristikdienstleister wie Reisebüros und -Veranstalter sowie deren Mitarbeiter (VersicherungsJournal 12.9.2024).

Anfang November hat das Unternehmen die Übernahme der FM Holding GmbH und deren Tochter FM Leasingpartner GmbH bekanntgegeben und sein Produktportfolio im Geschäftsfeld Finance um Leasing-Dienstleistungen erweitert (Medienspiegel 6.11.2024).

Schließlich wurden alle Geschäftsanteile der CRM Makler GmbH übernommen, einem Spezialmakler für Risiko- und Liquiditätsmanagement.

In Norddeutschland kooperiert CRM eng mit der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und bietet Gewerbekunden Versicherungen, um etwa die Unternehmensliquidität, Beteiligungsfinanzierungen und Forderungsausfälle abzusichern (22.11.2024).