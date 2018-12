MLP ernennt neuen Vertriebschef

18.12.2018

Oliver Liebermann (50) wird ab 1. Januar 2019 neuer Vertriebschef im Vorstand der MLP Finanzberatung SE. In der Holdinggesellschaft bleibt das Vertriebsressort, welches das gesamte Privat- und Firmenkundengeschäft der MLP-Gruppe umfasst, in der Verantwortung von Vorstandschef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg. Dies teilte der Finanzvertrieb aus Wiesloch am Dienstag mit.

WERBUNG

Liebermann steht seit annähernd zweieinhalb Jahrzehnten in Diensten von MLP. Der Diplom-Betriebswirt war nach Abschluss seines Studiums als MLP-Berater, als Geschäftsstellenleiter und seit 2010 als Bereichsvorstand für die Vertriebsregion Nord-Ost für den Finanzvertrieb tätig.

Oliver Liebermann (Bild: MLP)

Eigenen Angaben zufolge trägt MLP mit der Erweiterung des Vorstands seiner Vertriebstochter einer „in den vergangenen Jahren deutlich verbreiterten Aufstellung Rechnung“. Hierzu zählen neben dem Erwerb der Feri AG und der Domcura AG (VersicherungsJournal 17.6.2015) auch die Trennung vom Bank- und Maklergeschäft (VersicherungsJournal 4.12.2017) sowie die Neuausrichtung des Hochschulgeschäfts (VersicherungsJournal 2.2.2017).