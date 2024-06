Mehrheitsaktionäre übernehmen Kontrolle über Kompass Group

26.6.2024 – In einer außerordentlichen Hauptversammlung haben die Mehrheitsaktionäre der Kompass Group, die zugleich zu einhundert Prozent Eigentümer der Neugründung sind, alle Aufsichtsratsmitglieder abberufen und den Vorstand entlassen. Der Konflikt zwischen der Kompass Group und der Kompass Group Deutschland sei beigelegt, heißt es.

Am Montag hatte die Kompass Group AG um Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans-Gerd Coenen und Vorstand Nikos Pohland mitgeteilt, dass sie eine einstweiligen Verfügung gegen die Kompass Group Deutschland AG erwirkt habe (VersicherungsJournal 24.6.2024). Am Dienstag meldete sich die Neugründung zu Wort.

„Aufgrund von Maßnahmen aus dem Umfeld des Aufsichtsrats, die in den vergangenen Monaten Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung in der Schweiz waren, war es den Mehrheitsaktionären bislang nicht möglich, in vollem Umfang von ihren Stimmrechten auf der Hauptversammlung der Kompass Group AG Gebrauch zu machen“, wird gegenüber der Presse berichtet.

Und weiter: „Inzwischen haben die Mehrheitsaktionäre um Matthias Schmidt, René Fuchs und Marcus Renziehausen, die zugleich zu einhundert Prozent Eigentümer der Kompass Group Deutschland AG sind, die Kontrolle über die Kompass Group AG wiederhergestellt.“ Die drei Manager halten eigenen Angaben zufolge bereits seit Gründung des Unternehmens 90,64 Prozent der Stimmrechte.

Abberufungen und Entlassung

Matthias Schmidt (Bild: privat)

In einer außerordentlichen Hauptversammlung der Kompass Group wurden laut der Mitteilung sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates abberufen. „Dr. Martin Ulmer, Hans-Gerd Coenen, Uwe Ludwigs und Matthias Bauer haben keine Funktion mehr in Gremien der Kompass Group“, heißt es.

Der vom Aufsichtsrat vor wenigen Wochen installierte Vorstand Nikos Pohland sei zudem fristlos entlassen worden. Gleichzeitig würden beide Unternehmen sämtliche juristischen Auseinandersetzungen beenden.

Dass die einstweiligen Verfügung der Kompass Group gegen die Kompass Group Deutschland nur aufgrund einer aus ihrer Sicht getätigten Falschaussage ergangen sei und das Gericht das Urteil dementsprechend aufzuheben habe, habe die Kompass Group Deutschland richterlich klarstellen lassen, wird berichtet. Zu dieser Berufungsverhandlung komme es nun nicht mehr.

„Der Konflikt zwischen der Kompass Group AG und der Kompass Group Deutschland AG ist beigelegt“, wird in der Pressemitteilung festgestellt.

Damit sind sämtliche juristischen Auseinandersetzungen beendet. Matthias Schmidt, CEO Kompass Group Deutschland

Kompass Group ohne operatives Geschäft

„Wir freuen uns, dass es uns nach mehr als zwei Monaten gelungen ist, die Kontrolle über die Kompass Group AG wiederzuerlangen”, wird Schmidt, Aktionär der Kompass Group und CEO der Kompass Group Deutschland, zitiert „Damit sind sämtliche juristischen Auseinandersetzungen beendet und wir können uns noch stärker auf den operativen Alltag fokussieren.”

Die Kompass Group AG verbleibe zunächst als Mantelgesellschaft ohne operatives Geschäft und solle mittelfristig liquidiert werden.

Der Streit der beiden Unternehmen währt seit April (VersicherungsJournal 25.4.2024). Im Raum stehen Vorwürfe wie unwahre Tatsachenbehauptungen und Identitätsdiebstahl auf der einen sowie bewusste Rufschädigung auf der anderen Seite.