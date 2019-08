Makler ZVO auf Einkaufstour

5.8.2019

Die Versicherungsmaklerin Zusatzversicherung-online GmbH (ZVO) hat die Übernahme der Thomä & Geiss Versicherungsmakler GmbH zum 1. August gemeldet. Die Gründer der neuen, auf Gewerbeversicherungen spezialisierten Tochtergesellschaft blieben weiter Geschäftsführer, und die Büros bestehen. Das Geschäft werde zukünftig regional und überregional verstärkt ausgebaut.

In diesem Jahr waren bereits die Maklerfirmen Sekurata GmbH und Pro!Vers GmbH im Westerwald übernommen wurden. „Durch Bestandszukäufe, Firmenübernahmen und neu eröffnete Regionalbüros ist die von Daniel Seeger und Tino Scraback geführte ZVO mittlerweile an mehreren Standorten in ganz Süddeutschland vertreten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von links: Daniel Seeger, Peter Thomä, Uli Geiß und Tino Scraback (Bild: ZVO)

Durch den jüngsten Zukauf sei der Kundenbestand um 5.000 auf mehr als 40.000 gestiegen. Als Vorteil der Expansion wird genannt, dass sich so die Administration zentralisieren ließe, so dass mehr Zeit für die Kundenbetreuung bliebe. Zusätzlich entstehe durch den Zusammenschluss unterschiedlichster „Einzelkämpfer“ ein Team von Experten, das für jede Herausforderung den richtigen Spezialisten hat.

Auch für das nächste Halbjahr plant die ZVO weitere Bestands- und Firmenübernahmen.