Makler sorgen sich um Unabhängigkeit und Neutralität der Pools

23.1.2025 – Die aktuellen Entwicklungen am deutschen Markt der Maklerpools haben bei so manchem Versicherungsvermittler hierzulande Fragezeichen hinterlassen. Das verdeutlichen zahlreiche Reaktionen in den Sozialen Medien, die sich auf die jüngsten Ankündigungen des neuen Geschäftsführers der Blau direkt und die veränderte Eigentümerstruktur der BCA beziehen.

„Was bedeutet eine Konsolidierung des Poolmarktes möglicherweise für die Vermittler?“, fragt Stephan von Heymann in einem aktuellen Linkedin-Post. Er ist Haftpflicht-Underwriter bei der Aruna GmbH. Der Maklerpool hat aktuell etwa 2.600 aktiven Vertriebspartner, die nach Unternehmensangaben 2023 einen Courtageumsatz von etwa 43,3 Millionen Euro erzielt haben.

Blau direkt setzt auf Künstliche Intelligenz

Kai-Uwe Laag (Bild: Blau direkt)

Mit seinen Branchenkollegen teilt von Heymann zunächst seine Gedanken zu einem Medienbericht (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.1.2025) über die Hausmesse Network Convention der Blau direkt GmbH. Am diesjährigen Veranstaltungsort Krakau hat der CEO Dr. Kai-Uwe Laag eine Wachstumsstrategie mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Zudem solle der IT-Bereich auf rund 100 Mitarbeiter wachsen.

Bereits zum Jahresbeginn wurde Sasha Justmann von der Schwesterfirma Zeitsprung GmbH & Co. KG (23.10.2017) zum Chief Technology Officer des Pools ernannt. Der sich darin abzeichnende Fokus auf Effizienzsteigerung und technologischen Fortschritt sei laut von Heymann „für große Akteure von Vorteil, da sie durch massive Investitionen Skaleneffekte erzielen können, die für kleinere Pools kaum erreichbar sind.“

Kleinere Pools und Verbünde unter Druck

Die Folge: „Kleinere Pools und Verbünde stehen zunehmend unter Druck, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten“, so Branchen-Blogger von Heymann. „Viele der kleineren Häuser, teilweise noch rein inhabergeführt, scheuen sich bisher, Investoren mit ins Boot zu nehmen. Sie versuchen, sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren.“ An Angeboten potenzieller Geldgeber mangele es nicht.

Eine weitere Herausforderung sei die eingeschränkte Fähigkeit, die notwendige technische Infrastruktur aufzubauen, um mit den großen Playern im Markt konkurrieren zu können. „Zudem fehlt es oft an Ressourcen, um Mitarbeiter in der Größenordnung wie Blau direkt einzustellen und innovative Lösungen zu entwickeln“, gibt von Heymann zu bedenken.

VHV ist neuer Anteilseigner der BCA

Townus, Sitz der BCA in Oberursel (Bild: BCA)

„Die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Akteure könnte hier leiden, was langfristig zu einer Konsolidierung im Markt führen könnte“, führt er weiter aus. Eine ähnliche Entwicklung werde auch mit Blick auf die in dieser Woche angekündigte langfristige Beteiligung der VHV Versicherungen an der BCA AG sichtbar. Sie verschafft dem Allfinanz-Maklerpool als strategischer Partner zusätzliches Kapital und Ressourcen.

In diesem Jahr wolle man beispielsweise den digitalen und persönlichen Service für die Vertriebspartner „deutlich stärken“, verspricht Bastian K. Roeder, Vorstand des Pools. „Auch unser markt-, vermittler- und kundenorientiertes Produktangebot werden wir ausbauen und natürlich weiterhin barrierefrei ohne Bezahlschranke anbieten“, kündigt er an.

Der Versicherer aus Hannover beteiligt sich für einen nicht veröffentlichten Kaufpreis mit einem Aktienpaket von 9,99 Prozent an BCA.

Neun Versicherer halten knapp 90 Prozent

Auf diesen Schwellenwert kommen acht weitere Versicherer: Barmeniagothaer Versicherungen, Versicherungsgruppe die Bayerische, die Haftpflichtkasse VVaG, Ideal Versicherungsgruppe, Signal Iduna Versicherungsgruppe, Stuttgarter Versicherungen, SDK-Gruppe und Volkswohl Bund Versicherungen.

Auf Anfrage des VersicherungsJournals erklärte ein Firmensprecher, dass die Knörrer GmbH aktuell einen Anteil von 8,59 Prozent hält.

Die restlichen Aktien verteilen sich demnach auf die BBG Betriebsberatungs GmbH und auf sonstigen Streubesitz. Ende 2022 war die von der Ideal (17.6.2022) gekaufte Mylife Lebensversicherung AG als langjähriger Anteilseigner (19.7.2018) ausgetragen worden.

Die bisherigen Mylife-Anteile von knapp 10 Prozent wurden vorübergehend komplett von der Knörrer GmbH übernommen. Zuvor beteiligte sich mit der Schweizer Haron Holding AG, hinter der der Ethenea-Verwaltungsratschef Luca Pesarini steckt, zwischen Juli 2018 (3.5.2018) und Oktober 2021 erstmals eine Investmentgesellschaft an der BCA.

Sorgen um Unabhängigkeit und Neutralität

Dass jetzt neun große Versicherer knapp 90 Prozent der BCA-Anteile halten, sehen viele Branchenbeobachter mit gemischten Gefühlen: Die Beteiligung von Versicherern an Maklerpools könne Chancen eröffnen, berge jedoch erhebliche Risiken für die Unabhängigkeit und Neutralität des Pools, gibt Aruna-Underwriter von Heymann in einem weiteren Linkedin-Post zu bedenken.

In einer Facebook-Gruppe für Versicherungsvermittler in Deutschland warnt ein Nutzer, dass BCA zum Mehrfachagentenpool zu werden drohe. Ein Maklerpool könne nicht frei agieren, wenn er de facto Versicherungen gehöre, ist sich auch ein anderes Gruppenmitglied sicher. Um unabhängig zu bleiben, habe der Mitbewerber Fondskonzept AG zum Beispiel alle Bipro-Schnittstellen selbst programmiert.

Vertriebsweg Makler statt KI-Direktvertrieb

Wenn Maklerpools externe Dienstleister wie Zeitsprung nutzen, sei das hingegen ein eindeutiger Nachteil. Denn die Blau-direkt-Schwestergesellschaft gehöre zumindest anteilig dem Private-Equity-Investor Warburg Pincus (1.2.2023), warnt der Facebook-Nutzer. Laut Firmengruppenchef Laag macht der Geldgeber aus New York das angestrebte Wachstum aber erst möglich.

„Der Bedarf der Pools an Kapital für die Zukunft ist sehr hoch“, unterstützt ein anderes Gruppenmitglied diese Sichtweise. Aufgrund regulatorischer Vorgaben und für den KI-Einstieg seien sehr hohe Investitionen notwendig.

„Eigentlich müsste es als positive Nachricht aufgenommen werden, dass Versicherer in den Vertriebsweg der Makler investieren, statt die Zukunft im Direktvertrieb mittels KI zu sehen.“