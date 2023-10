Lurse kauft digitalen bAV-Bestandsverwalter

18.10.2023

Die Lurse AG, Spezialist für die betriebliche Altersvorsorge, hat die Amakura IT e.G., Anbieter von digitalen Lösungen für betriebliche und berufsständische Versorgungs-Einrichtungen, erworben. Mit dem Bestandsverwalter baue man die Technologieführerschaft in der digitalen Administration der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus, schreibt der Rentenberater in einer Pressemitteilung.

„Wir erweitern mit dem Zusammenschluss unser Dienstleistungs-Portfolio für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, stärken unsere Marktposition im Bereich bAV und bleiben damit auf Wachstumskurs", wird Matthias Edelmann, Managing Partner von Lurse, zitiert.

Matthias Edelmann (Bild: Lurse)

Zu den Kunden von Amakura zählen Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke, Sterbekassen und Stiftungen. Die Systemlandschaft des Anbieters bildet unter anderem branchenspezifische Prozesse ab. Lösungen werden für regulatorisch getriebene Themen entwickelt. Plattformen bieten die Möglichkeit, komplexe Tarifanforderungen und Geschäftsprozesse zu verwalten.

Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Seit Anfang des Jahres gehört Lurse zur Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) (VersicherungsJournal 18.1.2023). Mit dem Erwerb verknüpfte der Versicherungsmakler die Erwartung, internationale Managementberatungen angreifen zu können. Der Rentenberater soll künftig eine gehörige Portion zum Umsatz der Gruppe beitragen.