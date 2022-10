Liebe Leserinnen und Leser, …

21.10.2022 – … das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Eine gute Gelegenheit dafür ist die Messe DKM in Dortmund am kommenden Mittwoch und Donnerstag.

Am 26. und 27. Oktober findet in Dortmund die 25. DKM statt. Auch das VersicherungsJournal ist dort anzutreffen. Am angestammten Stand A 08 in der Halle 4 können Sie die Geschäftsleitung, den Vertrieb und Redaktionsmitglieder des VersicherungsJournals besuchen.

Die Branchen-Messe wird inzwischen als hybrides Forum durchgeführt. Gleichwohl ist die persönliche Begegnung, sich dabei ergebende Gespräche und vor allem auch zufällige Begegnungen das Besondere an so einer Veranstaltung. Hier ist eine andere Art von Austausch möglich, der sich digital oder telefonisch nicht ersetzen lässt.

Deshalb möchte das Team vom VersicherungsJournal die Gelegenheit sehr gerne dafür nutzen, seine Leserinnen und Leser zu treffen. Bitte kommen Sie vorbei. Tauschen Sie sich mit uns aus. Wenn Sie möchten, loben Sie oder kritisieren Sie uns. Vor allem aber freuen wir uns über Anregungen, die uns helfen für Sie besser zu werden.

Viele digitale Kontaktmöglichkeiten im Alltag

Auch beim täglichen Lesen des VersicherungsJournals haben Leserinnen und Leser immer die Möglichkeit der Redaktion ein Feedback zu geben.

Unter jedem Artikel können Sie die Schnellbewertung „Wie beurteilen Sie diesen Artikel?“ per Klick „sehr interessant“, „informativ“ oder „unwichtig“ auswählen. Die Einschätzungen wertet die Redaktion aus, um die weitere Berichterstattung zu verbessern.

Sie können auch einen Leserbrief schreiben. Alle Zuschriften werden von den Redakteuren aufmerksam gelesen und viele auch veröffentlicht.

Feedback erwünscht

Es können auf der Webseite Kontaktformulare genutzt werde. Und selbstverständlich sind auch vertrauliche Informationen an die Redaktion willkommen. Wir sind erfreut darüber, dass die Leserinnen und Leser immer wieder Gebrauch davon machen.

Wenn es auf der DKM wieder zu einem zusätzlichen, weiterführenden Austausch kommt oder auch ganz neue Kontakte entstehen, lohnt sich unsere Teilnahme dort schon. Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Besuch ein und freuen uns auf Sie.

Sollten Sie noch keine Eintrittskarte haben, können Sie sich kostenfrei über diesen Link anmelden.