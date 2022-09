Laura Müller folgt auf Roland Weber im Debeka-Vorstand

27.9.2022 – Nach mehr als 20 Jahren beendet Roland Weber seine Tätigkeit für die Debeka. An seine Stelle tritt Laura Müller. Die neue Vorständin verantwortet künftig die mathematischen und die Service-Bereiche der Lebensversicherung sowie die mathematischen Bereiche der Krankenversicherung. Gleichzeitig ist sie für verschiedene Segmente in der IT zuständig.

Laura Müller (36) tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Roland Weber (67) im Vorstand der Debeka-Gruppe an. Dies berichten die Koblenzer exklusiv gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals.

Die Managerin übernimmt die Verantwortung für die mathematischen und die Service-Bereiche der Lebensversicherung sowie die mathematischen Bereiche der Krankenversicherung. Gleichzeitig ist sie in der IT für die Segmente Produktmanagement Back-End, Organisations-Entwicklung und Governance zuständig.

Laura Müller (Bild: Debeka)

Mathematikerin und Aktuarin

Müller studierte von 2005 bis 2008 Wirtschaftsmathematik und schloss 2010 den nachfolgenden Master in „Mathematics in Finance and Life Science“ ab. Danach begann sie ihre Laufbahn bei der Debeka.

Sie war zunächst in der Produktentwicklung der Lebensversicherung beschäftigt, bevor sie im Januar 2018 die Leitung der Hauptabteilung Lebensversicherung und Pensionskasse/Technik übernahm. Im März 2018 wurde sie zur Prokuristin bestellt.

„Ich freue mich auf alles, was mich jetzt in meiner neuen Position im Vorstand erwartet. Vor allem freue ich mich darauf, die Debeka weiter voranzubringen und aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken“, sagt sie.

„Laura Müller ist schon lange ein Teil unserer Debeka und wird unseren Vorstand bereichern, da bin ich sicher. Ihre Fähigkeiten – sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht – werden dazu beitragen, die Debeka noch stärker zu machen“, so Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm.

Weber wechselt zu Protektor

Gleichzeitig dankt er Weber „ganz herzlich für die langjährige, überaus produktive Zusammenarbeit“. Sein Engagement für das Unternehmen sei beispielhaft.

Roland Weber (Bild: Debeka)

Roland Weber trat 2002 als Vorstand in die Dienste des Versicherers ein (VersicherungsJournal 8.3.2002). Er war zunächst insbesondere für die Krankenversicherung, später auch für die Lebensversicherung zuständig. 2018 hat er die Verantwortung für die IT der Unternehmensgruppe übernommen und auch hier grundlegende Neuerungen begleitet und vorangetrieben.

Der Manager wechselt zum 1. Januar zur Protektor Lebensversicherungs-AG (1.8.2022).