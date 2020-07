Kölner Pensionskasse sieht sich auf „gutem Weg“

20.7.2020 – Nach ihrer Vertreterversammlung teilt die Kölner Pensionskasse wesentliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 mit. Sein Ergebnis wertet der Versicherungsverein positiv. Einbußen gab es beim Bestand und den Beiträgen. Einen Geschäftsbericht veröffentlichten die Kölner bisher allerdings noch nicht.

Die in Schieflage geratene Kölner Pensionskasse VVaG hat das Geschäftsjahr 2019 „mit einem positiven Ergebnis“ beendet. Das teilte die Gesellschaft am Freitag im Anschluss an ihre Vertreterversammlung in einer Pressemitteilung mit. Der Geschäftsbericht 2019 stand bis Redaktionsschluss auf der Webseite der Pensionskasse allerdings noch nicht zur Verfügung.

Die in Personalunion geführte Schwester, die Pensionskasse der Caritas VVaG, hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 5,4 Millionen Euro erzielt (VersicherungsJournal 1.7.2020). Im Vorjahr hatte das in Sanierung befindliche Unternehmen (20.5.2019) seinen Überschuss auf 522.000 Euro beziffert (27.11.2019).

Knapp 17 Millionen Überschuss

Beide Pensionskassen waren 2019 für das Neugeschäft geschlossen worden (20.5.2019, 6.12.2018, 5.12.2018, 4.12.2018). Im Rahmen der Sanierung haben sie die Leistungen ihrer Versicherten um insgesamt rund 170 Millionen Euro gekürzt.

Das Ergebnis der Kölner Pensionskasse betrug im vergangenen Jahr 16,85 Millionen Euro, die dem Gründungsstock, der Rückstellung für Beitragsrückerstattung und der Verlustrücklage zugeführt wurden. 2018 betrug der Überschuss des Versicherungsvereins 343.000 Euro (27.11.2019).

Das gute Jahresergebnis sei „vor allem auf die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten und auf die in der Kapitalanlage realisierten außerordentlichen Erträge zurückzuführen“, heißt es dazu. Nähere Angaben dazu veröffentlichte die Pensionskasse nicht.

Bestand geht zurück

Olaf Keese

(Bild: Kölner Pensionskasse)

Der Bestand des Versicherungsvereins verringerte sich im Vergleich zu 2018 auf 30.810 Versicherte (Vorjahr: 31.553). Die Beiträge gingen um 14,39 Prozent auf 18,77 Millionen Euro zurück (21,92 Millionen Euro). An Versicherungsleistungen zahlte die Pensionskasse 15,95 (7,99) Millionen Euro aus.

Die Kapitalanlagen stiegen um 5,41 Prozent auf 372,83 (353,71) Millionen Euro. Sie brachten nach Unternehmensangaben Erträge von 32,01 Millionen Euro. Die Nettoverzinsung entspricht 8,81 Prozent. Zum Vergleich: 2018 betrugen die Erträge der Kölner Pensionskasse 10,7 Millionen Euro, nach Abzug des Aufwandes blieb aber ein Defizit von rund 106.000 Euro stehen.

„Das gute Geschäftsergebnis des Jahres 2019 zeigt, dass die Pensionskasse mit den Sanierungsbeschlüssen den richtigen Weg eingeschlagen hat“, lässt sich Olaf Keese, Vorstandschef der Kölner Pensionskasse, zu den Ergebnissen zitieren.