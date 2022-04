Katrin Bornberg neu im Votum-Vorstand

1.4.2022

Die Mitgliederversammlung des Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. hat Katrin Bornberg erstmalig in den Vorstand gewählt. Die Geschäftsführerin und Gründungs-Gesellschafterin der Franke und Bornberg GmbH folgt auf das langjährige Vorstandsmitglied Franz-Josef Rosemeyer, der in den Ruhestand geht.

„Unabhängige Finanzdienstleister sind aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählt auch, die Vorsorge ihrer Mandanten in einer dynamischen und komplexer werdenden Produktlandschaft bestmöglich zu gestalten“, wird Bornberg in einer Pressemitteilung zitiert.

Katrin Bornberg (Bild: Votum)

„ESG-Anforderungen und das wachsende Bewusstsein der Menschen erfordern, Kapitalströme mehr und mehr in nachhaltige Anlagen und Produkte zu lenken – und das bei unpräzisen regulatorischen Vorgaben und fehlenden Standards“, sagt die Mathematikerin.

Es gebe zahlreiche Aufgaben in der Verbandsarbeit zu lösen, um die Komplexität für Vermittelnde überschaubar zu halten. „Ich freue mich, im Votum-Vorstand an Lösungen im Sinne der Branche mitzuwirken“, so die Gewählte.

Neben ihrer Wahl wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group AG, Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, und Martin Klein als geschäftsführender Vorstand im Amt bestätigt.