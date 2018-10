Innoward 2018: Sonderpreis für Versicherungsmakler

1.10.2018 – Bei der 14. Verleihung des Bildungspreises Innoward des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft zeichneten Jury und Publikum Projekte der BGV und der R+V aus. Einen Sonderpreis gab es für den Podcast der Hamacher Versicherungsmakler.

Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) hat zum 14. Mal den Innoward für außergewöhnliche Projekte in der Bildungsarbeit der Versicherungswirtschaft verliehen. Es vergab die Preise in zwei Kategorien und lobte noch einen Sonderpreis aus. Sieben Projekte aus der Aus- und Weiterbildung wurden am vergangenen Donnersetag während der Abendveranstaltung des Bildungskongresses der Deutschen Versicherungswirtschaft (Biko) 2018 in Berlin verliehen.

Mehrere Kategorien

In der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ ging der erste Platz an das Projekt „BGV-Whats-App-Tage“ der BGV-Versicherung AG. In der Kategorie „Personalentwicklung/ Qualifizierung“ wählte das Publikum des Bildungskongresses das Projekt „GenT – das Generationstheater“ des Versicherers R+V auf den ersten Rang.

2017 gewannen die Allianz Deutschland AG und die Generali Versicherung AG in den genannten Kategorien (VersicherungsJournal 11.10.2017).

In diesem Jahr verlieh die Jury zudem einen Sonderpreis 2018 für das Projekt „Versicherungsgeflüster-Podcast mit Patrick Hamacher und Bastian Kunkel“ des Vermittlerbüros Hamacher Versicherungsmakler. Der wöchentliche Podcast richtet sich an Versicherungsvermittler und primär an junge Leute.

So wählte die Jury die Gewinner

Über zwei Bewertungsrunden wurden die Gewinner ermittelt. Zuerst nominierte die Jury aus den zehn eingereichten Projekten die sechs besten. Diese sechs wiederum mussten sich dem Publikum des Bildungskongresses der deutschen Versicherungswirtschaft vorstellen. Das Publikum wählte dann über eine App die Sieger.

Weitere Preise in der Kategorie „Personalentwicklung/ Qualifizierung“ gingen an folgende Unternehmen: die Allianz SE für die Initiative „Go digital – Do The Time Warp“ und die Deutsche Vermögensberatung AG für „Der Digitale Coach – nachhaltiger Lerntransfer von Soft-Skill-Trainings bei der DVAG“.

Beim Thema „Berufliche Erstausbildung“ punktete nach dem BGV ein Projekt des Bildungszentrums „Kaufleute für Versicherungen und Finanzen“ der Berufsbildenden Schulen IV Halle (Saale) „Friedrich List“. Ebenfalls erfolgreich war ein Digitalprojekt des Leo-Statz-Berufskolleg der Kaufmännischen Schule I in Düsseldorf.

Die Preisträger des Innoward 2018 (Bild: BWV)

Schirmherr lobt nachhaltige Impulse

Alle ausgezeichneten Initiativen beschreiten neue Wege in der Bildungsarbeit der Versicherungsbranche, so der BWV. Die Schirmherrschaft übernahm 2018 der Bundeswirtschafts-Minister Peter Altmaier (CDU)

„In diesem Jahr greifen die meisten Konzepte das Thema Digitalisierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Es wurden neue pfiffige Ideen entwickelt, die dazu geeignet sind, nachhaltige Impulse für die Ausbildung und Personalentwicklung in der Versicherungsbranche zu setzen“, unterstrich der Minister in seinem Grußwort.

Die Gewinner, die Nominierten und eine Beschreibung ihrer Projekte sind unter diesem Link zu finden.