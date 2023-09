Industrieversicherungen: Hypoport-Tochter entwickelt digitalen Marktplatz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wem gehören die Kundendaten? Diese Frage kommt im Zuge der Digitalisierung wieder hoch. Eine Studie von Sum.Cumo und der HSBA zeigt, welche Insurtechs was können und was machen. (Bild: Sum.Cumo) mehr ...

Die eigenen Fortschritte in punkto Digitalisierung findet nur noch eine Minderheit der Unternehmen bemerkenswert. Wie eine Studie zeigt, haben aber alle Anbieter die Kommunikation mit ihren Vertriebspartnern verbessert. (Bild: Marsh) mehr ...

Die Industrieversicherung steht erst am Anfang des Modernisierens. Den Status quo in Mittel- und Großunternehmen untersucht eine aktuelle Studie. Aus ihr lässt sich auch für die gesamte Assekuranz etwas für die Zukunft lernen. (Bild: Marsh/Oliver Wyman) mehr ...

7.11.2017 –

Wo die Versicherungsbranche in ihrer digitalen Transformation steht, welche Chancen sie in ihr sieht und welche Hürden es bei der Umsetzung gibt, hat Bitkom Research in einer aktuellen Umfrage herausgefunden. (Bild: Bitkom) mehr ...