Industriekunden beklagen „brutale“ Sanierungsrunden

28.10.2020 – Für die organisierten Firmenkunden hat sich die Lage gegenüber dem Symposium im September nicht verbessert. Dies ergibt sich aus der Rede des GVNW-Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexander Mahnke auf der Hauptversammlung. Nach wie vor hakt es bei der Sanierung, in der Kredit- sowie der Betriebsschließungs-Versicherung. Zudem gab der Verband einige Personalveränderungen bekannt.

WERBUNG

Die Industrieversicherer versuchen seit geraumer Zeit ihre Defizite mit verstärkter Sanierung in den Griff zu bekommen. Dabei gehen sie nach den Ausführungen des Vorstandsvorsitzendes des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW), Dr. Alexander Mahnke, arg rüde vor.

Industrieversicherungen werden deutlich teurer

Alexander Mahnke (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Ein GVNW-Mitglied habe nach zwei Monaten des Wartens auf das Erneuerungsangebot erst Mitte Oktober mündlich die Information bekommen, dass nur noch ein Drittel der Kapazität angeboten und die Prämie um 85 Prozent erhöht werde. Dabei habe dieser Firmenkunde eine Schadenquote von 25 Prozent, berichtete der Vorstand.

Bei einem anderen Mitglied habe der Konsortialversicherer seine Anteile aus den D&O-Selbstbehalts-Versicherungen sehr kurzfristig und ohne Absprache mit den Konsortialführern gekündigt. Dies sei direkt gegenüber den einzelnen versicherten Vorstandsmitgliedern und vor allem ohne Hinweis an die verantwortlichen firmenverbundenen Makler erfolgt. Der Verband höre fast täglich derartiges, so Mahnke.

„Für uns hat ein solches Verhalten aber nichts mit Augenmaß zu tun!“, kritisiert der Verbandschef und erinnerte an die Ergebnisse einer Umfrage unter den GVNW-Mitgliedern zur aktuellen Erneuerungsrunde (VersicherungsJournal 4.9.2020). Dabei hatten sich die Versicherungsnehmer unter anderem unzufrieden wegen schlechter beziehungsweise verspäteter Kommunikation geäußert.

GVNW: Kritik ist bei den Versicherern nicht angekommen

Die Kritik sei „bei vielen Versicherern nicht angekommen“. Für den Verband sei ein solches Verhalten „nicht akzeptabel“.

Es schädige die Reputation der gesamten Branche. „Ich kann deswegen nur eindringlich davor warnen, Sanierungen mit zu viel Brutalität und vor allem ohne ausreichende, klar kommunizierte Begründungen und die Möglichkeit der Verhandlung aller zur Verfügung stehenden Optionen durchzuführen“, so Mahnke weiter.

Ansonsten werde man der von beiden Seiten immer wieder betonten Partnerschaft mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen künftig nicht mehr glauben. Bei den Ausführungen zur Betriebsschließungs-Versicherung (BVS) wurde er deutlicher als im September.

Nach den letzten Gerichtsurteilen zugunsten der Versicherungsnehmer scheine „sich das Vorurteil zu bestätigen, dass viele Versicherer im Schadenfall nicht zahlen möchten“. Damit werde „in Zukunft (wieder einmal) über die Sinnhaftigkeit von Versicherung im Allgemeinen und die Reputation der Versicherungswirtschaft im Besonderen diskutiert wird“, so Mahnke.

Gesetzgeber muss tätig werden

An einer solchen Diskussion hat auch der GVNW kein Interesse. Schließlich sind die Repräsentanten der versicherungsnehmenden Wirtschaft im Verband firmengebundene Versicherungseinkäufer und Risikomanager, die sich schwerpunktmäßig auf das Versichern verstehen.

In den vertretenen Unternehmen fallen oft höhere Eigenbehalte in den Bilanzen oder Lösungen über den Kapitalmarkt nicht in das Ressort dieser Repräsentanten.

Zudem mahnte der Verbands-Vorsitzende den Gesetzgeber an, für den zum Jahresende auslaufenden Schutzschirm zur Absicherung der Lieferketten der deutschen Wirtschaftsunternehmen eine Lösung zu finden. Auch beim Thema Pandemien und anderen systemischen Risiken, die nicht oder nicht ausreichend anderwärtig abgesichert werden können, stehe noch eine staatliche Lösung aus.

Stefan Rosenowski folgt auf Reiner Siebert

Ab Januar 2021 wird Stefan Rosenowski Geschäftsführer des GVNW. Er tritt die Nachfolge von Reiner Siebert an, der Ende Januar in den Ruhestand geht.

Rosenowski war zuletzt Director Risk, Crisis & Insurance im Bereich Corporate Risk & Insurance Management des Vorwerk-Konzerns. Seine Karriere begann er nach einem BWL-Studium mit Aus- und Weiterbildungen bei der Funk Gruppe.

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Die Delegiertenversammlung wählte zudem Pia Weiss neu in den GVNW-Vorstand. Sie leitet den Bereich Corporate Insurance Management (CIM) bei der ABB AG. Zuvor verantwortete die ehemalige Versicherungsmaklerin bei ABB die globalen Property- und Transportversicherungs-Programme.

Neu in dem Führungsgremium ist zudem Dirk Förster, Leiter Versicherungen bei der BMW AG. Als Geschäftsführer der Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH, dem firmenverbundenen Makler der BMW Group, leitet er das leitet weltweite Versicherungsgeschäft des Automobil-Konzerns.

Der stellvertretende Vorsitzende Hans Jörg Schill, Geschäftsführer der Airport Assekuranz Vermittlungs-GmbH (AAV) der Fraport AG, hat sein Vorstandsmandat niedergelegt.