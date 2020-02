Ikea steigt ins Versicherungsgeschäft ein

19.2.2020

Der Inter Ikea Systems B.V. verkauft jetzt Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungen. Mit im Boot ist der Rückversicherer Swiss Re AG, genauer seine Online-Plattform Iptiq. Das Unternehmen stellt Partnern wie dem schwedischen Möbelriesen digitale White-Label-Lösungen für Lebens-, Kranken-, Sach- und HUK-Versicherungen zur Verfügung.

Das Angebot soll den Namen „Hemsäker“ tragen, ein Mischwort aus den schwedischen Wörtern für „Zuhause“ und „sicher, wie die Gesellschaft in einer Mitteilung erklärt. Die sogenannte „Haushaltsversicherung“ gibt es zurzeit nur für Käufer in der Schweiz und in Singapur.

Die neue Offerte sei auf die jeweiligen Märkte zugeschnitten. „In der Schweiz können Kunden ihren Versicherungsschutz so anpassen, dass sie nur für das bezahlen, was sie auch wirklich benötigen“, so Swiss Re. „Hemsäker“ kann online über die Website von Ikea abgeschlossen und „jederzeit auf den nächsten Tag gekündigt werden“, heißt es weiter.