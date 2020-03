Hypoport-Gruppe steigt bei Amexpool ein

17.3.2020

Die Qualitypool GmbH hat am 13. März 49,997 Prozent der Anteile an der Amexpool AG übernommen. Der Kaufpreis ist geheim. Zudem wurde „eine Option vereinbart, in den nächsten Jahren die restlichen Anteile zu erwerben“. Das teilte die Qualitypool-Mutter Hypoport AG mit.

WERBUNG

Den Erwerb begründete deren Vorstand Stephan Gawarecki: „Die Spezialisierung der Amexpool AG im Bereich der gewerblichen Komposit-Sparten und im Kfz-Geschäft runden die im Hypoport-Netzwerk durch Qualitypool bereits vorhandenen Kompetenz-Felder ab.“

Amexpool ist aus der 1979 von Manfred Beermann gegründeten Amex Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 8.11.2004) hervorgegangen. Der Spezialist für die Zielgruppe Bauwirtschaft hat Anfang 2004 den Pool gegründet. Vorstand ist der Sohn des Gründers, Boris Beermann. Ein zum Ende 2006 geplanter Zusammenschluss mit der Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH war gescheitert (21.2.2007).

Boris Beermann (Bild: Amexpool)

Von der Kooperation mit Hypoport verspricht sich Beermann im härter werdenden technologischen Wettbewerb einen starken strategischen Partner. Man ergänze sich in vielen Bereichen und die Zusammenarbeit werde „dafür sorgen, dass wir zukunftssicher aufgestellt sind“.

Im Jahr 2018 war Qualitypool mit Provisionserlösen von 33 Millionen Euro laut der Cash-Hitliste Maklerpools (22.8.2019) der zwölftgrößte Maklerpool. Amexpool ist dort nicht aufgeführt. Das Unternehmen kam 2019 nach Hypoport-Angaben auf gut zehn Millionen Euro Umsatz.