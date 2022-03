Huk-Coburg: Schaden-Kosten-Quote schnellt um zehn Prozentpunkte hoch

30.3.2022 – Auch für das Geschäftsjahr 2021 konnte Huk-Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann bei der Bilanzpräsentation wieder über eine zufriedenstellende Entwicklung und über Marktanteilsgewinne in fast allen Bereichen berichten. Zugleich offenbarten die veränderten Rahmenbedingungen jedoch deutlicher als zuvor die Schwachstellen des Branchenprimus unter den Kfz-Versicherern. Der sucht daher nicht zuletzt vertriebsstrategisch nach neuen Wegen.

Für die Huk-Coburg-Versicherungsgruppe verlief auch das Geschäftsjahr 2021 „zufriedenstellend“ – und teilweise sogar erneut deutlich besser als erwartet. Das war die Botschaft, die Klaus-Jürgen Heitmann, der Sprecher des Vorstandes, am Dienstag bei der Präsentation der Bilanzen für 2021 überbrachte.

Beitragsplus in der Lebensversicherung

Klaus-Jürgen Heitmann (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

So legten in der Haftplicht-, Unfall- und Schadenversicherung die gebuchten Bruttobeiträge deutlich stärker als im Markt um 4,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Damit sei „unerwartet das Top-Ergebnis von 2020 noch übertroffen worden“ (VersicherungsJournal 14.4.2021). Marktanteilsgewinne habe es ebenso in den anderen Sparten gegeben.

In der Lebensversicherung, die branchenweit einen Rückgang um 1,7 Prozent verzeichnete, betrug das Beitragsplus 1,1 Prozent auf 823 Millionen Euro. Die Krankenversicherung wuchs um 5,3 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Das traditionell dominierende Geschäft ist die Kfz-Sparte. Die entwickelte sich mit plus 0,4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro im Marktdurchschnitt.

Das Neugeschäft nach Stückzahlen war mit 1,4 Millionen Fahrzeugen nahezu auf Vorjahresniveau und doppelt so hoch wie im Marktdurchschnitt. Der Bestand wuchs um 3,3 Prozent auf 13,4 Millionen Fahrzeuge. Den Unterschied zwischen den Zuwachsraten erklärte Heitmann mit den marktweit gesunkenen Durchschnittsbeiträgen.

Gesunkene Fahrleistungen und weniger Schadenfälle in der Kfz-Sparte

Ursächlich dafür sei einerseits, dass viele Kunden im Laufe der Zeit ganz automatisch in höhere Schadenfreiheitsrabatte hineinwachsen. Zugleich melden viele von ihnen als unveränderte Corona-Folge sinkende Kilometerleistungen.

Außer zu den reduzierten Beitragseinnahmen führte letzteres im Berichtsjahr zwar wiederum zu im langfristigen Vergleich geringeren Schadenmeldungen in dieser Sparte. Zugleich sorgten vor allem die Preissteigerungen bei den Reparaturen dafür, dass der Schadenaufwand in der Kfz-Versicherung dennoch von 3,1 Milliarden auf 3,4 Milliarden Euro zulegte.

Das bewirkte zusammen mit den 2021 außergewöhnlich hohen Elementarschäden, dass die Schaden-Kosten-Quote brutto von 84,2 auf 94,5 Prozent hochschnellte. Der Jahresüberschuss vor Steuern des Konzerns stieg dennoch von 584 Millionen auf 629 Millionen Euro. Dazu trug das von 777 Millionen auf 824 Millionen Euro verbesserte Kapitalanlageergebnis maßgeblich bei.

Corona-Folgen immer noch stark spürbar

Aber nicht nur die Kapitalmärkte, machte Heitmann deutlich, sind aktuell noch viel volatiler als üblich, sondern speziell für den führenden deutschen Kfz-Versicherer nehmen auch andere Ungewissheiten drastisch zu.

Die Corona-Pandemie, erinnerte er, ist nämlich noch nicht vorbei, und deren langfristige Folgen für das Versicherungsgeschäft sind noch nicht abschließend abschätzbar. Hinzu gekommen seien nun – zuletzt wegen des Ukraine-Krieges noch verschärft – die Lieferkettenprobleme, die Unsicherheit mit Blick auf die Energieversorgung und die Inflationsproblematik.

All dies mache nicht nur Prognosen hinsichtlich der künftigen Schadenentwicklung sehr schwierig, sondern auch hinsichtlich der Beitragsentwicklung.

Klar sei schon jetzt, dass aufgrund von Produktionsstillständen sinkende Zulassungszahlen bei Neufahrzeugen auch Gebrauchtwagenmarkt negativ beeinflussen. Der jedoch ist für die Kundengewinnung seines Unternehmens besonders wichtig, führte der Konzernchef aus.

Langfristige Konsequenzen der aktuellen Ereignisse nicht abschätzbar

Weit weniger abschätzbar sei dagegen noch, wie sich die stark wachsende Versorgungsunsicherheit beim Treibstoff, die stark steigenden Benzinpreise und die Diskussion um Maßnahmen gegen den Klimawandel langfristig auf die generelle Kundennachfrage nach Fahrzeugen auswirkten. Gegen diese Ungewissheiten wappnet sich Huk-Coburg laut dem Manager mit einer Reihe von Maßnahmen.

Dazu zählte er das noch verstärkte Engagement im Telematik-Bereich auf – beispielsweise durch die aktuelle Integration eines digitalen Unfallmeldeservice in die Huk-App „Mein Auto“. Das erhöhe nicht nur den Service für die Kunden und die Zahl der Kontakte zu ihnen, sondern ermögliche es zugleich, mehr aktuariell verwendbare Daten zu gewinnen.

Ein Angebot auch an Makler

Mehr Service für die Kunden und zugleich mehr vertriebsstrategisch relevante Informationen verspricht sich die Versicherungsgruppe ebenso durch ihre „Autowelt“-Aktivitäten im Gebrauchtwagenhandel, die just ausgeweitet wurden. Das für Partnerschaften offene B2B-Angebot „Onpier“ soll durch das Angebot von Mehrwertservices für Mobilität ebenfalls neue Kundenzugänge eröffnen.

Ähnliches gelte für die derzeit gemeinsam mit der Neodigital Versicherung AG in Gründung stehende Tochter (11.1.2022). Durch die soll das Know how der Huk-Coburg mit der Flexibilität von Neodigital vereint werden. Eine Konkurrenz zur konzerneigenen Tochter Huk24 AG, die jetzt mehr als 2,8 Millionen Fahrzeuge im Bestand habe, sieht Heitmann er darin nicht, da unterschiedliche Zielgruppen angesprochen würden.

Diese neuen Kanäle stünden unter anderem beispielsweise auch für Makler zur Verfügung, ließ Heitmann wissen. Diesen Vertriebsweg hat die Huk-Coburg in der Vergangenheit kategorisch ausgeschlossen.