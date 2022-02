Huk-Coburg mit neuer Vorständin und neuen Ressortzuschnitten

31.1.2022

Im Führungsgremium der Huk-Coburg Versicherungen übernimmt planmäßig zum 1. Februar Dr. Helen Reck (41) die Verantwortung für die Bereiche Human Resources (HR), Recht und Compliance sowie Konzern-Services.

Diese Ressorts verantworteten übergangsweise Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann und Vorstandsmitglied Daniel Thomas (VersicherungsJournal 13.7.2020). Heitmann fokussiert sich nun auf Strategie, Neue Geschäftsfelder, Revision, Risikomanagement, Rückversicherung und Unternehmens-Kommunikation, Thomas auf Betriebsorganisation, Digitale Services, Informatik-Anwendungsentwicklung und Informatik-Betrieb.

Helen Reck (Bild: Huk-Coburg)

Reck gehört seit Februar letzten Jahres als Generalbevollmächtige für den HR-Bereich sowie Recht und Compliance zum Unternehmen (28.9.2020). Zuvor war die Managerin unter anderem als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company, Inc. sowie in der Wirtschaftsgroßkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB tätig.

„Dr. Helen Reck hatte einen hervorragenden Einstieg in der Huk-Coburg. Sie hat Ihren breiten Erfahrungsschatz sehr schnell unter Beweis gestellt. Innerhalb weniger Monate hat sie die Huk mit Blick auf die Transformation in neue Arbeitswelten deutlich entwickelt“, wird der Aufsichtsrats-Vorsitzende Professor Heinrich R. Schradin in einer Pressemeldung zitiert.