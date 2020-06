Huk-Coburg befördert Führungskräfte

24.6.2020

Hanspeter Schroeder (66) verlässt zum 30. Juni den Vorstand der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG und tritt planmäßig in den Ruhestand. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Diplom-Mathematiker war mehr als drei Jahrzehnte in verschiedenen Führungspositionen für die Huk-Coburg tätig und wurde vor gut zehn Jahren in den Vorstand berufen (VersicherungsJournal 6.1.2010). Aufsichtsratschef Klaus-Jürgen Heitmann sprach dem scheidenden Manager Dank „für seine hervorragenden Leistungen“ aus.

Zu Schroeders Nachfolger mit Verantwortung für das Ressort Rechtsschutz Betrieb wurde Detlef Frank (60) bestimmt. Seine Funktion als Vorstand Betrieb und Prozesse bei der Huk24 AG werde er auch weiterhin erfüllen, heißt es in der Pressemeldung.

Weiter teilte das Unternehmen mit, dass die im Februar gegründete Huk-Coburg Rechtsschutz-Schadenregulierung GmbH ebenfalls zur Jahresmitte die operative Arbeit aufnehme. In der Gesellschaft soll die Schadenbearbeitung für Rechtsschutzverträge innerhalb des Gesamtkonzerns gebündelt werden.

Detlef Frank und Antje Schaarschmidt (Bild: Huk-Coburg)

Damit soll vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung und geänderter Kundenwünsche eine engere Vernetzung aller Sparten gewährleisten werden. Zur Geschäftsführerin der Dienstleistungs-Gesellschaft wurde Antje Schaarschmidt (42) berufen. Sie war die letzten sieben Jahre Bereichsleiterin bei der Huk-Coburg Rechtsschutz.