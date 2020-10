Holger Koppius verlässt Midema

1.10.2020

Der Geschäftsführer Holger Koppius ist Ende September aus der Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH ausgeschieden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Grund für die Trennung sind nach Angaben von Gründer und Geschäftsführer Anton Dschida unterschiedliche Auffassungen zukünftigen Ausrichtung der Gesellschaft.

Koppius war erst am Jahresanfang bei Midema als Geschäftsführer eingestiegen und hatte zudem zehn Prozent der Geschäftsanteile übernommen. Diese Beteiligung wollte er in Absprache mit Dschida sukzessive auf die Mehrheit aufstocken. Der plante sich aus der Geschäftsführung in zwei bis drei Jahren zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen (VersicherungsJournal 7.1.2020).

Holger Koppius (Bild: Midema)

Ende 2019 hatte der damals 54-jährige Koppius die von ihm gegründete Asspario Versicherungsdienst AG verlassen und seine restlichen Geschäftsanteile an dem Assekuradeur an die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. verkauft (VersicherungsJournal 19.12.2019). Davor hatte der Manager die Degenia Versicherungsdienst AG aufgebaut.