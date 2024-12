Helmsauer erwirbt Assekuranz Feith und kündigt weitere Zukäufe an

19.12.2024

Die Dr. Schmidt & Erdsiek GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Helmsauer-Gruppe, übernimmt zum 1. Januar die Assekuranz Feith Versicherungsmakler GmbH & Co. KG. Die Geschäftsanteile werden laut einer gemeinsamen Pressemitteilung zu 100 Prozent übertragen.

Beide Parteien vereinbarten Stillschweigen über den Kaufpreis. Für die inhabergeführte Gruppe ist es mittlerweile der 28. Zukauf (VersicherungsJournal Archiv).

Die Assekuranz Feith hat sich auf das Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie auf Architekten und Ingenieure spezialisiert. Die Mitarbeiter haben eigenen Angaben zufolge eine unbefristete Arbeitsplatz- und Standortgarantie erhalten. Geschäftsführer Dirk Sinnemann werde weiterhin für das Unternehmen tätig sein, Martina Weimann werde als Prokuristin unverändert den Innendienst leiten, heißt es.

Der bislang in dritter Generation inhabergeführte Spezialmakler stelle eine ideale Ergänzung dar und werde die Präsenz von Helmsauer in Oberbayern deutlich erweitern, wird berichtet. Für die zweite Januarwoche kündigt die Gruppe die Bekanntgabe eines weiteren Zukaufs an. Insgesamt sollen elf Versicherungsmakler im ersten Quartal 2025 neu hinzukommen.