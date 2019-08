Haftpflichtkasse war 2018 in mehrerer Hinsicht erfolgreich

30.8.2019 – Dank deutlich gestiegener Brutto-Beitragseinnahmen – denen allerdings zugleich eine spürbare Zunahme des Schadenaufwands gegenüberstand – konnte die Roßdorfer Haftpflichtkasse 2018 laut Geschäftsbricht ihre Marktposition weiter ausbauen. Die Beteiligung am Maklerpool BCA sowie die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft für Onlinekunden sollen nun dazu beitragen, weiteres Wachstumspotenzial zu generieren.

Im Geschäftsjahr 2018 hat Die Haftpflichtkasse VVaG „grundlegende Schritte eingeleitet“, um die Wettbewerbsfähigkeit des vor mehr als 120 Jahren gegründeten Unternehmens auch für die Zukunft zu sichern. Darauf wird im Geschäftsbericht des überwiegend über den Maklervertrieb bundesweit tätigen Roßdorfer Versicherungsvereins explizit hingewiesen.

Genannt wird in diesem Zusammenhang einerseits die im Berichtsjahr eingegangene Kapital-Beteiligung am Maklerpool BCA AG (VersicherungsJournal 19.7.2018). Dieser Kauf unterstreiche „die strategische Absicht, gemeinsam mit anderen an dem Unternehmen beteiligten Maklerversicherern langfristig einen barrierefreien Zugang für Makler zum Poolsegment zu erhalten“, wird dazu erläutert.

Antworten auf den erwarteten Konsolidierungsprozess

Dies erscheine umso wichtiger, als der schon länger vorhergesagte Konsolidierungsprozess in diesem Marktsegment rasch voranschreite. Zugleich wird jedoch darauf hingewiesen, dass die BCA ein langjähriger Geschäftspartner der Haftpflichtkasse sei und die Beteiligung daher auch der weiteren Kontinuität der Geschäftsbeziehung Rechnung trage.

Als weitere 2018 auf den Weg gebrachte strategische Maßnahme zur Generierung zusätzlichen Wachstums wird auf die Gründung der Haftpflichtkasse Servicegesellschaft mbH verwiesen. Diese neue Tochter werde „sich auf den Ausbau und die Betreuung unserer Online-Direktkunden als eigenständiger virtueller Vermittler rund um alle Versicherungsfragen fokussieren“, heißt es dazu.

Bruttobeiträge legen 2018 um 7,5 Prozent zu

Zur Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr wird festgestellt, dass die Haftpflichtkasse ihre Marktposition 2018 weiter habe ausbauen können. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 7,5 Prozent auf 187,1 Millionen Euro und die Zahl der Versicherungsverträge im Bestand nahm von 1,8 Millionen auf 1,9 Millionen zu.

Deutlich zugelegt hat 2018, wie im Geschäftsbericht angemerkt wird, „nach den außergewöhnlich guten Schadenverläufen“ in den beiden Jahren zuvor allerdings auch der Brutto-Schadenaufwand. Er nahm um 11,4 Prozent auf 92,1 Millionen Euro zu, obwohl die Anzahl der Geschäftsjahresschäden von 71.237 auf 69.022 zurückging.

Niedrigzinsumfeld belastet stark

Die Combined Ratio verschlechterte sich unter Berücksichtigung der Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb von 83,7 auf 87,4 Prozent. Die Brutto-Kostenquote nahm von 35,7 auf 37 Prozent zu, wobei die Abschlusskostenquote von 26 auf 26,3 Prozent anstieg und die Verwaltungskostenquote von 9,6 auf 9,8 Prozent.

Noch erheblich größere Probleme, so wird aus dem Geschäftsbericht deutlich, bereiten der Haftpflichtkasse aber das Niedrigzinsumfeld, da die Kapitalanlagestrategie fast ganz auf Investments aus dem Zinssektor mit relativ kurzen Laufzeiten basiert. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen, die von 247,7 Millionen auf 276,6 Millionen Euro zunahmen, sank von 0,92 auf 0,03 Prozent.

Gewinn geht zurück

Der Gewinn vor Steuern sank damit von 21,1 Millionen auf 18,2 Millionen Euro, obwohl der versicherungstechnische Gewinn von 22,3 Millionen auf 22,5 Millionen Euro zulegte. Dazu leisteten neben dem starken Bestandswachstum und der im Berichtsjahr immer noch relativ günstigen Schadenentwicklung auch gute Abwicklungsergebnisse einen Beitrag, wie angemerkt wird.

Als Bilanzgewinn werden elf Millionen Euro ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2017 waren es 13,5 Millionen Euro gewesen.

Das Eigenkapital der Haftpflichtkasse erhöht sich damit von 119,5 Millionen auf 130,5 Millionen Euro, da der Bilanzgewinn bei dem Versicherungsverein vollständig zur Erhöhung des Eigenkapitals verwendet wird. In Prozent der Beitragseinnahmen für eigene Rechnung steigt die Quote der Verlustrücklagen somit weiter von 89,1 auf 93 Prozent, wird im Geschäftsbericht festgestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht der Haftpflichtkasse steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.