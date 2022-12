Haftpflichtkasse richtet neues Vorstandsressort ein

1.12.2022

Mit einem neuen Vorstandsressort und einem dritten Vorstandsmitglied startet die Haftpflichtkasse VVaG in das kommende Jahr. Rolf Saalfrank (60) wird ab dem 1. Januar den Bereich „Digitalisierung & Technik“ mit den Aufgabenfeldern IT, Betriebsorganisation, Unternehmensentwicklung und Projekt-Management-Office verantworten. Dies berichtete der Versicherer am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Saalfrank arbeitete unter anderem neun Jahre als Leiter der Software-Entwicklung und als Geschäftsleiter IT bei der Kirch-Gruppe. Ab 2004 war er als Bereichsleiter Programm-Management bei der Telefónica Deutschland Holding AG tätig und steuerte dort umfangreiche IT-Transformations-Programme. 2014 machte sich der Diplom-Informatiker mit einem Unternehmen für Prozess- und Organisationsberatung selbstständig.

Parallel zur Bestellung von Saalfrank wurde der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Roland Roider (60) um weitere fünf Jahre bis Dezember 2027 verlängert. Roider rückte 2019 an die Spitze der Haftpflichtkasse (VersicherungsJournal 4.6.2019).

Rolf Saalfrank (Bild: Haftpflichtkasse)

Zum Führungsgremium gehört zudem Torsten Wetzel (56). Der Manager leitet seit 2018 die Geschäftsbereiche Betrieb, Schaden, Rückversicherung und Produktmanagement (17.5.2018). Im vergangenen Jahr kamen nach dem Ausscheiden von Stefan Liebig die Sachgebiete Vertrieb, Marketing sowie Service-Center/ Vertriebsservice hinzu (15.9.2021).