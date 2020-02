Gothaer-Tochter A.S.I. mit neuem Führungsteam

20.2.2020

Zum 1. Mai wird Klaus Ostholt (54) in den Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG berufen. Er soll das Unternehmen dann gemeinsam mit Jürgen Moll (56) führen, der der Chefetage bereits seit 2013 angehört (VersicherungsJournal 14.1.2013). A.S.I. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gothaer Finanzholding AG.

Das Führungsteam tritt die Nachfolge von Franz-Josef Rosemeyer (62) an, der nach 19 Jahren an der Firmenspitze in den Ruhestand geht, wie die Gothaer am Mittwoch mitteilte.

Der Versicherungsfachwirt Ostholt kam 1991 als Fachreferent Lebensversicherung zur A.S.I. Seit 2014 ist er für die Vertriebsdirektion Mitte verantwortlich. 2018 erhielt er Gesamtprokura für das Unternehmen.

Oliver Brüß (Bild: Gothaer)

„Ich freue mich, dass mit Klaus Ostholt ein versierter Vertriebsprofi die Nachfolge von Franz-Josef Rosemeyer antritt, der das Unternehmen aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A.S.I. bestens kennt und den Erfolg der letzten Jahre maßgeblich mitgestaltet hat“, lässt sich Oliver Brüß, Aufsichtsratschef der A.S.I und Vorstand der Gothaer Finanzholding, zitieren.