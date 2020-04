Gothaer setzt auf kulante und individuelle Regelungen

6.4.2020 – Der Gothaer-Konzern ist 2019, wie im Dezember tendenziell schon prognostiziert, um 6,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro Bruttobeitrag gewachsen und hat nach Steuern 115 (119) Millionen Euro verdient. Mit diesen „starken Zahlen“ sieht Vorstandschef Dr. Karsten Eichmann den Konzern solide für die Zeiten mit „Corona-Achterbahn“ aufgestellt.

Nach rund zwei Jahren Vorbereitung ist die Feier für den 200. Geburtstag des Gothaer-Konzerns Anfang Juli „wegen Corona“ abgesagt. In diesem Umfeld sollte eigentlich auch der Wechsel an der Vorstandsspitze bekanntgegeben werden. Auch diese Pläne hat das Virus durchkreuzt. Corona sei unglücklich in seine bereits vor Monaten eingeleitete Lebensplanung geraten, sagte Konzernchef Dr. Karsten Eichmann.

Eichmann scheidet Ende Juni als Konzernchef aus und gibt den Stab an Oliver Schoeller (49) weiter (VersicherungsJournal 3.4.2020). Die Zahlen für 2019 sind nach den Worten von Eichmann „stark“ und der Konzern solide aufgestellt.

Gothaer hat viele Hilfsaktionen für Corona-Geschädigte aufgelegt

Wie Wettbewerber hat auch die Gothaer-Gruppe vor allem für Privatkunden und Vermittler Hilfe aufgelegt. Dem Konzernmotto „Kraft der Gemeinschaft“ gemäß will man sich in der Krise präsentieren. Das gilt auch intern: Mehrere hundert Mitarbeiter haben für die Kollegen, die aktuell ihre Kinder oder Angehörigen zuhause betreuen müssen, insgesamt 5.000 Gleitzeitstunden gespendet.

Für Privat- und Unternehmenskunden gelten inzwischen „kulante und individuelle Regelungen“, um Stornierungen durch Liquiditätsengpässe zu überwinden. Zudem wurden verschiedene Informations- sowie eine Spendenplattform für kleine Unternehmen und die Möglichkeit für alle Kunden eines kostenfreien Corona-Arztgespräches eingerichtet.

Die Kinder aller Versicherungsnehmer, die derzeit nicht in der Schule oder im Kindergarten betreut würden, können kostenfrei unfallversichert werden.

Vorstand Dr. Christopher Lohmann geht davon aus, dass die Krise ihre Spuren auch bei der Gothaer hinterlassen werde. Man wolle aber den Kunden, die es hart treffe, beiseite stehen. So werde man vor dem Hintergrund der Krise auch bei Verletzungen von Obliegenheiten kulant regulieren.

Betriebsschließung in unterschiedlichen Wordings

Er berichtete, dass bereits Schäden durch den Ausfall von Veranstaltungen und Medienproduktionen in einem einstelligen Millionenbetrag eingetreten seien. Fälle von Schäden durch Betriebsschließung würden einzeln geprüft und entschieden. Diesen Schutz biete die Gothaer als Annex zu Feuer und Betriebsunterbrechung.

Da unterschiedliche Wordings verwendet würden, stünden die Entscheidungen nicht von vorneherein fest. An einer Branchenlösung arbeite man mit und unterstütze nachhaltig die in Bayern mit Vertretern der betroffenen Wirtschaftsverbänden sowie der Politik geführten Gespräche, so Lohmann.

Er geht davon aus, dass der weitaus größte Teil der Betriebsschließungs-Versicherung im „eigenen Buch eigentlich ausgeschlossen ist, aber wir wollen auf kulantem Wege erreichen, dass da nicht das letzte Wort gesprochen ist“.

Der GDV hat keine Datenbasis

Laut Lohmann werden im Wesentlichen drei Gruppen von Wordings im Markt verwendet, wobei nur eines so offen formuliert sei, dass es auch Leistungen für die durch behördliche Anordnung von der Schließung betroffenen Betriebe geben könnte.

Grundsätzlich sei das Segment sehr klein – die Wirtschaftsverbände sprechen davon, dass nur ein Prozent der möglichen Betriebe eine solche Deckung hat. Daher habe der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hierzu auch keine Daten erhoben.

Pandemie hat positive und negative Folgen

Noch seien die Folgen der Pandemie nicht seriös abschätzbar, sagte Eichmann. Die Krise drücke nicht nur auf den Umsatz, sondern es „passieren im Homeoffice auch weniger Schäden“. Die Verwerfungen an den Kapitalmärkten hätten den Konzern „bislang nicht stark getroffen“.

Der Konzern hat auch 2019 seine Kapitalanlagen weiter umgebaut. Kredit-Instrumente machten zum Bilanzstichtag nur noch 15,8 (18,1) Prozent (jeweils nach Marktwerten) der Kapitalanlagen aus. Die Aktienquote belief sich auf 1,2 Prozent. Bei den Immobilien wurde mit einem Anteil von 9,8 (9,1) Prozent fast die Zielquote erreicht. 95,5 (96,7) Prozent der Anleihen haben ein Investment-Grade, wobei der Anteil der mit „BBB“ Bewerteten auf 17,3 (30,8) Prozent sank.

Nach Aussage des Finanzvorstands Harald Epple verloren die drei Risikoträger per Ende März 2020 zwischen ein und anderthalb Prozent ihres Anlagenwertes infolge der Marktverwerfungen durch Corona. Die Kapitalmarktentwicklung sei auch für die Solvenzquote des Lebensversicherers bisher kein Problem. Dieser sei mit einer Solvency-ll-Quote von 207 Prozent (ohne Anwendung des Transitionals) ins Jahr 2020 gestartet.

90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice

„Wir arbeiten sehr konzentriert im Krisen-Modus“, berichtete Eichmann. Rund 90 Prozent der Mitarbeiter seien im Homeoffice. „Wir haben für sehr vieles sehr schnell IT-Lösungen gefunden, das zeigt, dass wir agil arbeiten und Agilität leben. Für New Work bringt dies einen großen Schub.“

Der Konzern hat sich 2019 in etwa so entwickelt, wie im Dezember prognostiziert worden war (13.12.2019). Getragen von allen Sparten stiegen die gebuchten Bruttobeiträge auf Konzernebene 2019 um 6,4 Prozent auf 4,49 Milliarden Euro mit einer „blitzsauberen Versicherungstechnik“.

Die Gothaer Allgemeine wuchs beim Neugeschäft um 16 Prozent auf 53 Millionen Euro und ist nach Aussage von Lohmann im ersten Quartal 2020 ebenso stark gewachsen. Die Bruttobeiträge nahmen bis Ende März um 4,5 Prozent zu.

Leben-Vorstand Michael Kurtenbach berichtete, dass der Rückgang des Neugeschäfts um neun Prozent auf 1,29 Milliarden Euro Beitragssumme eine Folge des Verlustes des Vertriebspartners Sparkasse Berlin gewesen sei. 2020 werde man hier eine erste „Teilkompensation“ dieses Vertriebsweges schaffen.

Kranken-Sparte hat Vollversicherte verloren

Die Gothaer Krankenversicherung wuchs im Neugeschäft um 37 Prozent auf 1,9 Millionen Euro Monatssollbeiträge, was allein auf den Zusatztarifen sowie der betrieblichen Krankenversicherung beruht. „Wir verlieren weiter bei den Vollversicherten“, so Schoeller. Diesen Trend wolle man nach „Corona“ umdrehen.

Details zum Geschäftsjahr 2019 finden sich unter diesem Link in den Geschäftsberichten.