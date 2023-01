Gothaer richtet Betreuung der Versicherungsmakler neu aus

10.1.2023

Mit Jahresbeginn hat der Gothaer-Konzern eine neue Betreuungsstruktur für die Partnervertriebe eingeführt. Man reagiere damit auf die veränderten Strukturen und Bedürfnisse im Maklermarkt. Dieser gehe in Richtung Spezialisierung und Fokussierung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die verstärkte Zielgruppenorientierung soll eine „noch höhere Erreichbarkeit und einen schnelleren Service“ bieten. Gleichzeitig werden die Entscheidungs-Kompetenzen in den Partnervertrieben ausgeweitet, wird berichtet. „Wir geben damit unserer Zielgruppenorientierung eine größere Trennschärfe, gleichwohl genießen bestehende Beziehungsgeflechte eine hohe Priorität“, wird Vertriebsvorstand Oliver Brüß zitiert.

Oliver Brüß (Bild: Gothaer)

Große spezialisierte Maklerunternehmen mit Schwerpunkt Firmenkunden werden künftig direkt aus der jeweiligen Sparte, große Pools und Vertriebe über das Key Account Management betreut. Für Makler mit Schwerpunkt Firmenkunden im Bereich Komposit sind weiterhin die Partner-Vertriebsdirektionen in den Regionen Ansprechpartner.

Für Vermittler mit dem Schwerpunkt Lebens- oder Krankenversicherung für Privatkunden wird mit der „PV Vorsorge“ eine neue zentrale Einheit in Köln geschaffen. Für Makler, die in geringerem Umfang mit dem Versicherer zusammenarbeiten, steht die Gothaer Beratung und Vertriebsservice GmbH zur Verfügung. Die Ansprechpartner für Kooperationspartner, die bislang in den Partner-Vertriebsdirektionen angesiedelt waren, werden in der neuen zentralen Einheit gebündelt.