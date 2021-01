GGW und Warweg fusionieren

20.1.2021

Die Gossler, Gobert & Wolters Gruppe (GGW Gruppe) und die Warweg Mittelstandsmakler GmbH schließen sich zusammen. Sitz der neuen GGW Holding ist Hamburg. Geschäftsführer sind Sebastian Jochheim, aktuell Partner und geschäftsführender Gesellschafter der GGW-Gruppe, sowie die beiden Warweg-Geschäftsführer Moritz Rutt und Dr. Tobias Warweg. Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die inhabergeführte GGW-Gruppe setzt sich aus zwölf Unternehmen zusammen. Zuletzt kam die F&K Versicherungsmakler GmbH hinzu (VersicherungsJournal Medienspiegel 5.3.2020). Die Gruppe betreut mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel, Gewerbe sowie den rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen. In Deutschland ist sie an zehn Standorten vertreten und agiert in weiteren 60 Ländern über ein internationales Netzwerk.

Zu Warweg gehören acht inhabergeführte Versicherungsmakler mit Fokus auf den Mittelstand. Das Unternehmen wurde 2020 von Dr. Tobias Warweg gegründet. Er ist außerdem Geschäftsführer der Immowoba GmbH, Bewe Capital UG und Conceptif Holding GmbH. Der Manager war von 2016 bis 2020 als Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb bei der HDI Vertriebs GmbH und zuvor viele Jahre in Leitungsfunktionen im Axa Konzern tätig (19.12.2019).

„Gemeinsam wollen wir der bevorzugte Partner für den deutschen Mittelstand sein. GGW ist das wohl renommierteste und zweifellos traditionsreichste Unternehmen der Branche. Mit unserem flächendeckenden, dynamischen Wachstum ergänzen wir uns hervorragend“, sagt Warweg zum Zusammenschluss.