Generationswechsel bei den Targo Versicherungen

Sascha Müller (43) hat zum 1. Oktober die Nachfolge von Bernd-Leo Wüstefeld (65) im Vorstand der Targo Lebensversicherung AG und der Targo Versicherung AG angetreten. Er verantwortet künftig die Ressorts Marketing und Vertrieb. Der Manager ist gelernter Bankkaufmann und hat einen Executive Master of Business Administration in Business Management erworben.

Nach seiner Zeit bei der Sparkasse Vest sammelte Müller Erfahrungen als selbstständiger AWD-Handelsvertreter, bevor er 2004 zur Targobank AG kam. 2011 wechselte er von der Filialleitung in den Vertrieb der Versicherungssparte. Dort bekleidete er verschiedene leitende Positionen und war unter anderem im Coaching tätig. 2016 wurde er Vertriebsdirektor im Bereich „Mobile Kundenberatung“.

Wüstefeld ist zum gleichen Zeitpunkt in den Ruhestand gegangen, „nach einer äußerst erfolgreichen Tätigkeit für die Targo Versicherungen“, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstagvormittag heißt. Er blickt auf eine langjährige Karriere bei den Tochtergesellschaften der Talanx AG zurück. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Aachenmünchener Lebensversicherung AG. 1989 wechselte er zur KKB Lebensversicherung AG, einer Vorgängerin der Targo Versicherungen. 2001 wurde er in den Vorstand berufen.

„Wir sind Bernd-Leo Wüstefeld für sein unermüdliches Engagement und seine unternehmerische Leistung zu tiefem Dank verpflichtet“, wird die Vorstandsvorsitzende Iris Kremers in der Pressemitteilung zitiert. „Es freut mich, dass wir mit Sascha Müller einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gewinnen konnten, der das Unternehmen und die Bedürfnisse unserer Kooperationspartner gleichermaßen kennt“, heißt es weiter.