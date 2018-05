Generali verzeichnete 2017 Beitragsrückgänge auf breiter Front

25.5.2018 – Die radikalen Restrukturierungs-Maßnahmen bei der deutschen Generali-Gruppe schlugen sich auch im Geschäftsjahr 2017 bei der Generali Lebensversicherung AG wie der Generali Versicherung AG deutlich nieder. Das nicht zuletzt bei der Entwicklung der Beitragseinnahmen.

Breiten Raum nehmen in den Geschäftsberichten 2017 der Generali Lebensversicherung AG und der Generali Versicherung AG wieder die Erläuterungen zu Zielsetzungen, dem aktuellen Umsetzungsstand und dem Fortgang des radikalen Umbaus der Generali Deutschland ein. Der betrifft bekanntlich auch den Vertriebsbereich ganz maßgeblich (VersicherungsJournal 26.10.2017).

Mit Blick darauf wird unter anderem darauf hingewiesen, dass parallel zur Übernahme des Exklusivvertriebs Generali (EVG) durch die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) in den Ausbau des Onlinevertriebs des zur Gruppe gehörenden Direktversicherers Cosmosdirekt investiert werde. Gleichzeitig werde der neue, mobile Zugang für Kunden ausgebaut.

Gemeinsame Suche mit Maklern nach einer „für alle tragbaren Lösung“

Im Maklergeschäft werde die Strategie profitablen Wachstums und einer fortschreitenden Digitalisierung verfolgt. Innerhalb dieses strategischen Rahmens werde das Kompositgeschäft mit geringer Ertragskraft saniert.

Gemeinsam mit den Maklern, für deren Betreuung sowohl in der Lebens- als auch in der Schaden- und Unfallversicherung zukünftig ausschließlich die Tochter Dialog Lebensversicherungs-AG zuständig ist, werde „eine für alle tragbare Lösung“ angestrebt. Gleichzeitig würden die digitalen Prozesse weiter modernisiert, um Maklern eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Gebuchte Beiträge gingen deutlich zurück

Deutliche Spuren hat die Neuausrichtung der Gruppe einschließlich der für Mitte dieses Jahres angekündigten Einstellung des aktiven Neugeschäfts bei der Generali Leben nicht nur im organisatorischen und personellen Bereich hinterlassen. Auch die geschäftliche Entwicklung des Berichtsjahres wurde dadurch geprägt. So gingen die gebuchten Beiträge deutlich zurück.

Kennzahlen der Generali Leben aus den vergangenen

drei Jahren. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Generali)

Bei der Generali Leben sanken sie insgesamt um 8,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wobei die Einmalbeiträge um 39,7 Prozent auf 299,3 Millionen Euro abnahmen. „Darüber hinaus lag auch der eingelöste Neuzugang in laufenden Jahresbeiträgen mit insgesamt 155,1 Millionen Euro um 21,8 Prozent unter dem Vorjahr“, heißt es im Geschäftsbericht.

Schrumpfende Bestände in Leben

Die eingelösten Versicherungsscheine bezogen auf den laufenden Jahresbeitrag nahmen um 24,7 Prozent auf 82,6 Millionen Euro ab. Im Bestand reduzierte sich der laufende Jahresbeitrag um 3,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Zahl der Verträge sank um 4,2 Prozent auf 4,1 Millionen und die Versicherungssumme ging von 147,1 Milliarden auf 141,7 Milliarden Euro zurück.

Im Risikobericht wird darauf verwiesen, dass durch die Neugeschäftseinstellung „die Sicherung der Vertriebskraft für die Generali Leben kein Risiko mehr darstellt“. Andererseits, so wird zugleich festgestellt, berge ein Strategieprojekt in der Größenordnung, wie es die Generali in Gang gesetzt hat, „naturgemäß Risiken bezüglich der planmäßigen Umsetzung und inhaltlichen Ausgestaltung“.

Kapitalanlageergebnis ermöglicht Jahresüberschuss

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle netto nahmen bei der Generali Leben im Berichtsjahr um 2,8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Die Abschlussaufwendungen verminderten sich um 11,2 Prozent auf 143,7 Millionen Euro und die Verwaltungskosten um 3,1 Prozent auf 115,7 Millionen Euro.

Die Generali Leben konnte das Ergebnis 2017 gegenüber dem Jahr zuvor dennoch von null auf 47,4 Millionen Euro steigern. Dafür sorgte laut Geschäftsbericht vor allem das um 7,7 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gestiegene Kapitalanlageergebnis. Der Kapitalanlagenbestand stieg um 0,4 Prozent auf 41,7 Milliarden Euro.

Weniger Beiträge auch in fast allen Kompositsparten

Kennzahlen des Kompositgeschäfts der vergangenen

drei Jahre. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Generali)

Die Generali Versicherungen verbuchten insgesamt einen Beitragsrückgang um 3,9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Rückläufig waren die gebuchten Bruttobeiträge in nahezu allen Kompositsparten.

Der Bruttoneuzugang im Jahresversicherungs-Beitrag ging in den Sach-, Unfall- und Haftpflichtsparten um 0,9 Prozent auf 93,2 Millionen Euro zurück. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung legten um 1,3 Prozent auf 871,8 Millionen Euro zu. Die Combined Ratio verschlechterte sich brutto von 89,3 auf 93,0 Prozent.

Versicherungs-technisches Ergebnis geht zurück

Die Abschlussaufwendungen für das direkte Versicherungsgeschäft bezogen auf die verdienten Bruttobeiträge stiegen von 10,2 auf 11,8 Prozent und die Quote der Verwaltungsaufwendungen wuchs von 15,7 auf 17,2 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis vor Schwankungs- und Drohverlustrückstellung sank von 172,4 Millionen auf 106,0 Millionen Euro.

Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen verdoppelte sich nahezu von 66,4 Millionen Euro auf 117,6 Millionen Euro. Der Kapitalanlagenbestand verminderte sich um 1,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.

Das Jahresergebnis sank trotz des Verlustes beim außerordentlichen Ergebnis von 10,7 Millionen Euro aufgrund der Restrukturierungs-Maßnahmen nur von 111,4 Millionen auf 103,9 Millionen Euro. Dafür sorgte das Kapitalanlageergebnis zusammen mit einem Steuerertrag. Auch für 2018 werde ein Jahresüberschuss erwartet, heißt es im Ausblick des Geschäftsberichtes.

Die vollständigen Geschäftsberichte der Generali Lebensversicherung AG und der Generali Versicherung AG stehen unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.