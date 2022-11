Generali verbessert sich im Assekurata-Unternehmensrating

1.11.2022 – Generali Leben und Generali Deutschland Versicherung wurden im Assekurata-Unternehmensrating auf die Bestnote hochgestuft. Diese Bewertung erhielten auch wieder drei Gesellschaften der Huk-Coburg. Die drei Kerngesellschaften der Inter-Gruppe Note bekamen im Assekurata-Bonitätsrating zum vierten Mal die Note „A“ mit stabilem Ausblick. Der Alten Leipziger Leben bestätigte Fitch die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. So lautet auch das unveränderte Urteil für die VRK Holding und deren Lebensversicherer von Assekurata.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH untersucht in ihrem Unternehmensrating vier und bei Krankenversicherern fünf Teilqualitäten. Sie werden einzeln bewertet, unterschiedlich gewichtet und dann zu einer Gesamtnote zusammengezogen. Die Rating-Skala unterscheidet dabei elf Qualitätsurteile von A++ (exzellent) bis D (mangelhaft), die zu fünf Kategorien zusammengefasst sind.

Generali Leben und Schaden/Unfall exzellent in Unternehmensqualität

Die Generali Lebensversicherung AG und der Schaden-/Unfallversicherer Generali Deutschland Versicherung AG wurden von Assekurata in der Kategorie „Sicherheit“ auf die Bestnote „exzellent“ hochgestuft. Damit sind beide Gesellschaften nun auch in der Gesamtnote „exzellent“. Begründet wird dies mit der komfortablen Sicherheitsmittel-Ausstattung nach Solvency II.

Die aufsichtsrechtliche Solvenzquote der Generali Leben von 410,9 Prozent (Branchenniveau 466,7 Prozent) Ende 2021 befand sich nach Meinung der Agentur „auf hohem Niveau“. Der Deckungsgrad der Generali Deutschland Versicherung verbesserte sich von 214,5 auf 234,5 Prozent. Beide Unternehmen nahmen Erleichterungen in Form von Volatilitätsanpassungen in Anspruch.

Generali Kranken konnte sich bei unveränderter Gesamtnote um eine Stufe verbessern, sowohl in der Teilqualität „Wachstum/Attraktivität im Markt“ auf „voll zufriedenstellend“ als auch bei „Beitragsstabilität“ auf „gut“. So reduzierte sich der Bestandsverlust in der Vollversicherung. Bei den Beiträgen verbesserte sich das Anpassungsniveau im Bestand und im Neugeschäft.

Huk-Coburg exzellent bei „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“

Bei allen fünf untersuchten Huk-Coburg-Gesellschaften wurden die Gesamtnoten des Vorjahres erneut bestätigt. Bei Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, Huk24 AG sowie bei Huk-Coburg Leben und Kranken blieb es auch in allen Teilkategorien bei der Vorjahresbewertung.

Alle Konzern-Gesellschaften erhalten die Spitzennote in den Kategorien „Sicherheit“ und „Kundenorientierung“. So lag bei der Unterstützungskasse Ende des Jahres 2021 die Solvency II-Quote bei knapp 410 Prozent ohne Übergangsmaßnahmen. Bei der Kundenbefragung wurden erneut hohe Zufriedenheits- und Bindungswerte erreicht.

Nur bei der Huk-Unterstützungskasse gab es eine Veränderung in der Teilkategorie „Erfolg“. Die Hochstufung auf „exzellent“ im vergangenen Jahr nahm Assekurata wieder zurück. Grund dafür ist das um fast 90 auf 122,0 Millionen Euro gefallene versicherungstechnische Ergebnis vor Veränderung der Schwankungsrückstellung.

Assekurata Unternehmensratings Oktober 2022 Bereich/ Unternehmen Gesamt Sicherheit Erfolg Kunden-orientierung Wachstum Beitrags-stabilität Generali Kranken gut sehr gut sehr gut gut voll zufrieden-stellend gut Generali Leben exzellent exzellent sehr gut exzellent sehr gut Generali Versicherung exzellent exzellent exzellent exzellent sehr gut Huk24 AG exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent Huk-Coburg Allgemeine exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent Huk-Coburg-Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent Huk-Coburg Kranken sehr gut exzellent voll zu-frieden-stellend exzellent sehr gut sehr gut Huk-Coburg Leben sehr gut exzellent gut exzellent gut

Die Inter-Kerngesellschaften bewertet Assekurata zum vierten Mal mit „A“

Die Inter Allgemeine Versicherung AG, Inter Kranken und Inter Leben waren im Erstrating ihrer Bonität durch Assekurata im Jahr 2018 mit der Note „A“ mit stabilem Ausblick eingestiegen. Dabei blieb es nun zum vierten Mal. Die drei Unternehmen werden als Kerngesellschaften der Inter-Versicherungsgruppe eingestuft. Dabei dominiert der Krankenversicherer.

Die Ertragslage wird als „solide“ bezeichnet. Damit bestehen ausreichend Möglichkeiten, die hohen Sicherheitsmittel weiter zu stärken. Die Solvency-II-Quote lag Ende 2021 bei 429 Prozent, ohne dass Übergangsmaßnahmen genutzt wurden.

Die Agentur geht davon aus, dass die Kapitalanlagestrategie konsequent fortgeführt wird. Als Stärke hebt der Ratingbericht hervor, dass Risikomanagement und Unternehmenssteuerung im Konzern eng verknüpft sind.

Alte Leipziger und Versicherer im Raum der Kirchen unverändert stabil

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hat im Folgerating der Agentur Fitch Ratings erneut mit der Note „A+“ mit stabilem Ausblick abgeschnitten. Hervorgehoben werden die sehr starke Kapitalausstattung sowie die Positionierung in der Berufsunfähigkeit und der betrieblichen Altersvorsorge. Die Solvency-II-Quote lag Ende 2021 bei 325 Prozent ohne Übergangsmaßnahmen.

Die VRK Holding GmbH (VRH) ist die alleinige Anteilseignerin von drei operativen Spezialversicherern im kirchlichen Umfeld. Kerngesellschaft ist der Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VKL). In den gesonderten Assekurata-Bonitätsratings erhalten beide auch in diesem Folgerating die Note „A+“ mit stabilem Ausblick.