Generali sieht sich weiterhin auf Position zwei

20.5.2019 – Die radikalen Restrukturierungs-Maßnahmen bei der deutschen Generali-Gruppe spiegeln sich auch im Geschäftsjahr 2018 sowohl bei den Ergebnissen der Generali Lebensversicherung AG als auch der Generali Versicherung AG massiv wider. Umso ausführlicher wird in den Geschäftsberichten erläutert, was im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen bereits erreicht wurde und was noch geplant ist.

Trotz des Verkaufs der Generali Lebensversicherung AG an die Viridium Gruppe (VersicherungsJournal 10.4.2019) bleibt die Generali-Gruppe „weiterhin der zweitgrößte Erstversicherungs-Konzern auf dem deutschen Markt“. Dieser Hinweis ist der Generali in Deutschland in einer Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Geschäftsberichte 2018 der Generali Lebensversicherung AG und der Generali Versicherung AG wichtig.

Dort wird auch darauf hingewiesen, dass 2018 die Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung gruppenweit um 4,5 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro gestiegen sind. In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen sie um 1,3 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg in der Gruppe um 9,4 Prozent auf 821 Millionen Euro.

„Eine starke Basis für die nächste strategische Phase“

Zurückgeführt werden diese Erfolge auf die vor drei Jahren eingeleitete strategische Neuausrichtung der Gruppe und den „One Company“-Ansatz (VersicherungsJournal 28.9.2017). Die Ergebnisse 2018 bildeten nun „eine starke Basis für die nächste strategische Phase des Konzerns in Deutschland“, die ein Kernelement der globalen „Generali 2021“-Strategie der italienischen Mutter sei.

Ganz anders stellen sich die Folgen des Umbaus bei der Generali Leben dar. Deren Neugeschäft mit Privatkunden war Mitte 2018 mit der Überführung des Exklusivvertriebs der Generali (EVG) in die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) eingestellt worden. Zugleich wurde der Verkauf von 89,9 Prozent der Generali Leben an die Viridium Gruppe beschlossen.

Neugeschäft der Generali Leben Ende 2018 komplett eingestellt

Der gesamte Neuzugang reduzierte sich bei dem Lebensversicherer 2018 daher, gemessen am laufenden Jahresbeitrag, um 21,1 Prozent auf 122,4 Millionen Euro. Nach Versicherungssumme ging er um 30,8 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro zurück. Per Ende des Berichtsjahres wurde laut Geschäftsbericht auch das Neugeschäft im Kollektivgeschäft in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) beendet.

Der gesamte Versicherungsbestand ging nach Versicherungssumme um 4,8 Prozent auf knapp 135 Milliarden Euro zurück. Die Verwaltung und das Management der Bestände aus dem Privatkundengeschäft übernahm zu Jahresbeginn 2019 die dafür gegründete GEL Management GmbH, beim bAV-Kollektivgeschäft das bAV-Kompetenzcenter der Generali.

Kennzahlen der Generali Lebensversicherung AG der vergangenen drei Jahre im Überblick (Bild: Generali)

Drastischer Ergebnisrückgang

Die gebuchten Bruttobeiträge sanken um 6,1 Prozent von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2017 (VersicherungsJournal 25.5.2018) auf 2,7 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle gingen netto um 1,6 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis ging von 47,4 Millionen auf 6,4 Millionen Euro zurück.

Letzteres ist, wie erläutert wird, vor allem durch den Rückgang des Nettoergebnisses aus Kapitalanlagen – die sich um 0,5 Prozent auf 41,4 Milliarden Euro verminderten – um 5,9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro bedingt. Entlastend habe dagegen der geringere Zuführungsbedarf zur Zinszusatzreserve gewirkt.

Generali Versicherung steigert Gewinn dagegen deutlich

Der Schaden- und Unfallversicherer der Generali verzeichnete beim Jahresergebnis vor Gewinnabführung dagegen einen Zuwachs von 103,9 Millionen auf 143,2 Millionen Euro. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen nahm bei ihm von 117,6 Millionen auf 190,8 Millionen Euro zu.

Positiv wirkten sich laut Geschäftsbericht auch die Entnahme aus der Schwankungsrückstellung und der Rückgang des Gesamtschadenaufwands aus. Die Combined Ratio stieg dennoch von 93 auf 93,3 Prozent, da die gebuchten Bruttobeiträge um fünf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro abnahmen.

Kennzahlen der Generali Versicherung AG der vergangenen drei Jahre im Überblick (Bild: Generali)

Wechselquote der Vermittler hat „ambitionierte Zielwerte übertroffen“

Wegen der Integration des Exklusivvertriebes der Generali in die DVAG wurde das Neugeschäft in Komposit ab Mitte 2018 nur noch in der Aachenmünchener Versicherung AG ausgewiesen, wird dazu erläutert. Betont wird, dass sich „der weit überwiegende Teil der Vermittlerschaft des EVG entschlossen hat, seine berufliche Zukunft im Rahmen der DVAG fortzusetzen“.

Mit dem Wechsel von rund 2.800 Vermittlern in die im Berichtsjahr gegründete Allfinanz Aktiengesellschaft DVAG (Allfinanz AG) habe die Wechselquote „die bereits ambitionierten Zielwerte übertroffen“. Die Vertriebskraft der Deutschen Vermögensberatung habe sich hierdurch weiter erhöht.

Besondere Risiken bei Strategieprojekten dieser Größenordnung

In den Risikoberichten der Generali Leben und des Kompositversicherers wird aber auch erwähnt, dass ein Strategieprojekt in der Größenordnung, wie es von der Generali-Gruppe derzeit umgesetzt wird, „naturgemäß vielfältige Risiken bezüglich der planmäßigen Umsetzung und der inhaltlichen Ausgestaltung“ gebe. Explizit genannt wird nicht zuletzt ein mögliches Reputationsrisiko.

Das könne sich insbesondere durch die Entscheidung ergeben, einen Anteil von 89,9 Prozent an der Generali Leben zu verkaufen. Entgegengetreten werde dem „durch aktive, authentische und zielgruppengerechte Kommunikation auf allen Ebenen“.

Die vollständigen Geschäftsberichte der Generali Lebensversicherung AG und der Generali Versicherung AG stehen unter diesem Link zum Download bereit.