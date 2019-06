Generali plant mit Google einen „Innovation Park“

24.6.2019

Die Generali-Versicherungsgruppe Italien und der Google-Konzern haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Das hat der Technologieanbieter am Freitag mitgeteilt.

Als Ziel wird „die umfassende digitale Transformation der Generali sowie die Gründung eines gemeinsamen Innovationslabores“ genannt. In dem sollen „mithilfe der Expertise von Google Cloud die neuesten Entwicklungen im Bereich der digitalen Technologie für Generali-Kunden entwickelt“ werden.

Dazu gehörten Lösungen und Dienstleistungen für die Privat- und Geschäftskunden der Generali. Zusätzlich werde eine neue paneuropäische Plattform für vernetzte Geräte (Internet der Dinge) und Dienste aufgebaut. „Diese wird nach erfolgreichem Start in Italien die Abwicklung von Schadensersatzfällen in ganz Europa beschleunigen“, so der IT-Konzern.

Außerdem setze die Generali im Kundenservice auf maschinelles Lernen von Google Cloud. Zudem wurde ein intensives Trainingsprogramm für die Belegschaft des Versicherers vereinbart.