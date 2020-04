Generali-Geschäftsbericht 2019 nur „bedingt aussagekräftig“

28.4.2020 – Ob Beitrags-, Schadenaufwands- oder Gewinnentwicklung: Aus dem Geschäftsbericht lässt sich nicht entnehmen, wie sich die Generali in Deutschland 2019 entwickelt hat. Als Vergleichszahlen von 2018 werden nämlich nur die Werte der früheren Aachenmünchener angeboten. Die ist aber nur ein Teil der neuen Generali Deutschland Versicherung AG, die im Berichtsjahr im Zuge des Totalumbaus der Generali-Aktivitäten in Deutschland entstanden ist.

WERBUNG

Die gebuchten Bruttobeiträge der Generali Deutschland Versicherung AG erreichten 2019 laut Geschäftsbericht 2,6 Milliarden Euro. Bei der Aachenmünchener Versicherung AG, deren Werte aus dem Geschäftsjahr 2018 als Vergleichszahlen angegeben werden und die im Berichtsjahr mit der Generali Versicherung AG verschmolzen wurde, waren es 2018 rund 1,6 Milliarden Euro gewesen.

Entwicklung der Geschäftszahlen lässt sich nicht ableiten

Vor Jahresfrist waren für die deutschen Generali-Konzerngesellschaften insgesamt in einer Pressemitteilung Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung von 3,8 Milliarden Euro vermeldet worden (VersicherungsJournal 20.5.2019).

Aus der Gegenüberstellung der Werte im aktuellen Geschäftsbericht lässt sich daher nicht ableiten, wie sich die Beitragseinnahmen bei der deutschen Generali-Gruppe 2019 im Kompositbereich tendenziell tatsächlich entwickelt haben.

Ähnlich verhält es sich bei nahezu allen anderen im Geschäftsbericht 2019 aufgelisteten Kennzahlen. Völlig geändert hat sich nämlich nicht nur der Name der Gesellschaft, sondern auch dessen Struktur.

Es mangelt an einer adäquaten Vergleichsbasis

Im Geschäftsbericht wird deshalb sogar explizit darauf hingewiesen, dass der bezüglich des Vorjahresvergleichs „nur bedingt aussagekräftig“ sei. Auf die Angabe prozentualer Veränderungsraten wurde mangels einer adäquaten – beispielsweise durch eine Pro-Forma-Rechnung ermittelten Vergleichsbasis – komplett verzichtet.

Rein verbale, nicht durch konkrete Zahlen unterlegte Aussagen zu den Entwicklungen bei den einzelnen Kennziffern finden sich im Geschäftsbericht allerdings ebenfalls kaum. Ausführlich verwiesen wird dagegen auf die positiven Ergebnisse von Kundenbefragungen und die von externen Institutionen erhaltenen Auszeichnungen sowie auf die 2019 abgeschlossene Umstrukturierung.

Neuausrichtung des Geschäftsmodells weitgehend abgeschlossen

So wird aufgelistet, dass mit der Etablierung einer „klaren vertriebswegebezogenen Markenstrategie mit der Dachmarke Generali für den Exklusivvertrieb über den langjährigen Vertriebspartner Deutsche Vermögensberatung“ 2019 die Neuausrichtung des Geschäftsmodells auch in der Kompositversicherung im Wesentlichen abgeschlossen wurde.

Dazu sei zunächst der Maklerbestand der Generali Versicherung AG auf die neu gegründete Dialog Versicherung AG übertragen worden.

In einem zweiten Schritt sei die so verkleinerte Generali Versicherung AG mit der Aachenmünchener verschmolzen und in Generali Deutschland Versicherung AG umbenannt worden. In diesem Zusammenhang wurden den Angaben zufolge Vermögenswerte in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro, Verbindlichkeiten von etwa 2,1 Milliarden Euro sowie Eigenkapital von 111 Millionen Euro übertragen.

Alle Mitarbeiter nun unter einem Firmendach

Kennzahlen aus drei Jahren. Zum Vergrößern Bild

klicken. (Bild: Generali)

Zugleich seien die Mitarbeiter der Aachenmünchener Versicherung AG, der Aachenmünchener Lebensversicherung AG, der Dialog Lebensversicherung AG der Central Krankenversicherung AG sowie weitere Konzerngesellschaften auf die Arbeitgebergesellschaft Generali Deutschland AG übergegangen. Dies sei durch „ein intensives Change Management und Kulturprogramm“ begleitet worden.

Zum Geschäftsverlauf im Berichtsjahr wird allgemein angemerkt, dass es durch die diversen Umstrukturierungen mit dem „ehrgeizigen Ziel, als Generali die Nr. 1 im deutschen Privatkunden-Versicherungsgeschäft zu werden“, unter anderem Zuwächse im Neugeschäft gegeben habe. Der Bruttoneuzugang lag bei 420 Millionen Euro.

Der Gesamtschadenaufwand im selbst abgeschlossenen Geschäft wird mit 1,5 Milliarden Euro angegeben. Die Gesamtschadenquote sank brutto von 62,6 auf 59,7 Prozent und die Kostenquote stieg brutto von 28,4 auf 30,4 Prozent.

Gewinnabführung von 225,9 Millionen Euro

Das versicherungstechnische Ergebnis erbrachte bei einer Combined Ratio im selbst abgeschlossenen Geschäft von brutto 90,2 Prozent einen Gewinn von 256,3 Millionen Euro. Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen, die jetzt einen Umfang von 3,7 Milliarden Euro erreicht haben, wird mit einem Überschuss von 152,4 Millionen Euro angegeben.

Das Ergebnis vor Steuern lag im Berichtsjahr bei 274 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von 225,9 Millionen Euro wird gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Generali Deutschland AG abgeführt.

Der vollständige Geschäftsbericht der Generali Deutschland Versicherung AG steht unter diesem Link (PDF-Datei, 910 KB) zum Herunterladen bereit.