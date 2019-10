Generali führt Sachversicherer zusammen

11.10.2019

Die Zentrale in München konnte am Donnerstag Vollzug melden: Im Oktober führte das Unternehmen die Aachenmünchener Versicherung AG und die Generali Versicherung AG zusammen und firmierte sie zur Generali Deutschland Versicherung AG um. Wie bereits im Sommer angekündigt, werden die Produkte der neuen Gesellschaft ausschließlich durch die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) vertrieben (VersicherungsJournal 11.6.2019). Die Mitarbeiter der genannten Versicherer wechseln in die Arbeitgebergesellschaft Generali Deutschland AG, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Nach der Umfirmierung der Sachversicherer sollen bald auch die Generali Deutschland Lebensversicherung sowie die Generali Deutschland Krankenversicherung entstehen, ausgehend von der Aachenmünchener Lebensversicherung AG und der Central Krankenversicherung AG (1.7.2019).

Für die ungebundenen Vermittler soll nach der Übergabe des Maklergeschäfts für den Komposit-Bereich der Generali an die Dialog Versicherung AG aber alles beim Alten bleiben. Das versicherte das Unternehmen mehrfach öffentlich (25.10.2018, 11.4.2018).

Hintergrund für die dargestellten Schritte ist das von Konzern-Chef Giovanni Liverani ausgerufene ‚One Company‘-Modell, das Strukturen und Komplexität im Konzern reduzieren soll (28.9.2017). Ziel sei „die Erhöhung des Marktanteils sowohl in der Lebens- als auch in der Sachversicherung“, heißt es in der Mitteilung weiter.