Für Elips Life gehen in Deutschland endgültig die Lichter aus

20.12.2023 – Das war’s: Nach der Übernahme durch die Swiss Life wird der spezialisierte Lebensversicherer vom deutschen Markt verschwinden, wie die Finanzaufsicht bekannt gab.

Die Elips Life AG, Triesen, Zweigniederlassung Deutschland schließt hierzulande ihre Pforten und stellt den Geschäftsbetrieb komplett ein. Das teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) am 18. Dezember mit. Die Vollmacht des Hauptbevollmächtigten ist damit erloschen, so die Aufsicht.

Betreuung von Partnern und Kunden

Zum Hintergrund: Ende 2021 verkaufte die Swiss Re AG ihre Tochtergesellschaft Elips Life an die Swiss Life International, Marke der Swiss Life AG (VersicherungsJournal 13.12.2021).

Bereits 2022 teilten die neuen Eigentümer auf der Webseite der Elips mit: „Im Rahmen der Neupositionierung für die Zukunft wurde die Entscheidung getroffen, unsere Partner und Kunden ausschließlich von Swiss Life Global Solutions aus zu betreuen. Die Elips-Life-Niederlassung in Deutschland wird geschlossen und wird kein Neugeschäft mehr abschließen.“

Zur Elips Life

Die Elips Life war eine Versicherungs-Gesellschaft für institutionelle Kunden wie Pensionskassen, Unternehmen und Verbände. Der Fokus lag auf Produkten zur Absicherung von Tod und Invalidität. Der Hauptsitz befand sich in Vaduz, Liechtenstein.

Der Versicherer agierte seit 2016 über die Elips Life AG, Triesen, Zweigniederlassung Deutschland, auf dem hiesigen Markt (12.7.2016, 21.8.2017). Bisweilen brachte der Anbieter „willkommene Alternative zu den gängigen Lösungen“ auf den Markt (18.12.2018).

2008 wurde der Lebensversicherer mit Sitz in Vaduz in Liechtenstein und einer Geschäftsstelle in Zürich gegründet (29.10.2008). An der Gründung war der Rückversicherer Swiss Re beteiligt.