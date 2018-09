Fünf Versicherer erhielten Assekurata-Ratings

3.9.2018 – Die Ratingagentur attestiert der Signal Iduna Allgemeinen in ihrem Erstrating eine starke Bonität. Mylife („A-“) und Kieler Rück („A“) bekamen ihre Vorjahresbeurteilung bestätigt. Die Gartenbau-Versicherung wiederholte im Unternehmensrating die im Jahr 2017 erstmals vergebene Bestnote „exzellent“. Die Württembergische Kranken wurde mit „sehr gut“ beurteilt.

Die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG verfügt nach Meinung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH über eine solide, marktgängige Eigenkapitalbasis. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Sicherheitsmittel sei die Ausstattung angemessen. Insgesamt wurde die Bonität mit der Note „A“ bewertet, der mittleren Stufe der drittbesten Qualitätsklasse. Der Ausblick ist stabil.

Das Unternehmen gehört mit knapp einer Milliarde Euro Beitragseinnahmen zu den Kerngesellschaften der Signal-Iduna-Gruppe. Deshalb wurden neben einer isolierten Analyse zusätzlich die Verflechtungen zur Gesamtorganisation berücksichtigt. Auch deren Ausstattung mit Sicherheitsmitteln wird als „angemessen“ bezeichnet.

Assekurata geht davon aus, dass der rund 30-prozentige Bestandsanteil von Unfallversicherungen weiterhin für stabile Erträge sorgen wird. Speziell in der Wohngebäudeversicherung sei das Unternehmen in der Lage, ertragreich zu wachsen. Die Herausforderung liege darin, die Rentabilität der Sparten weiter zu verbessern. Zuletzt war das Gesamtergebnis des Komposit-Geschäfts im Konzern gesunken (VersicherungsJournal 30.5.2018).

Finanzkraft von Mylife und Kieler Rück bleibt stark

Die Mylife Lebensversicherung AG erhielt beim zweiten Folgerating erneut die Note „A-“ mit stabilem Ausblick. Im Verhältnis zu den Deckungsrückstellungen seien die bilanziellen Sicherheitsmittel sehr hoch, so der Ratingbericht. Die Eigenkapitalquote lag im Jahr 2016 bei 16,9 (Markt: 2,3) Prozent. Assekurata erwartet, dass das auf Netto-Produkte spezialisierte Unternehmen in diesem Geschäftsfeld weiter solide wächst.

Die Augur Financial Holding Sechs GmbH & Co KG hat ihre 100-prozentige Tochter Mylife per Ende 2018 an die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Inlife Holding in Zürich verkauft (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.6.2018). Da sich dies möglicherweise auf das Rating auswirkt, beobachtet Assekurata die Entwicklung besonders intensiv.

Beim Folgerating des Kieler Rückversicherungs-Vereins a.G. blieb es bei der Note „A“ mit stabilem Ausblick. Laut Ratingbericht Ist die Ausstattung an Eigenmitteln und sonstigen Sicherheitsmitteln im Verhältnis zum betriebenen Geschäft weiterhin „komfortabel“. Hervorgehoben wird unter anderem die vorsichtige Zeichnungspolitik, die stets die eigene Risikotragfähigkeit beachte.

Die vor einem Jahr veröffentlichten Ratings der Inter Versicherungen sind Ende August ausgelaufen. Die Folgeratings verschieben sich nach Assekurata-Angaben, seien aber bereits in Arbeit.

Interaktive Assekurata-Bonitäts-Ratings * Unternehmen Note Bemerkungen Kieler Rück A Bonitäts-Rating bestätigt; Ausblick stabil Mylife A- Bonitäts-Rating bestätigt; Ausblick stabil Signal Iduna Allgemeine A Erstrating; Ausblick stabil

Gartenbau-Versicherung behält die Bestnote

Der Gartenbau-Versicherung VVaG hatte sich im Unternehmensrating des Vorjahres von „sehr gut“ auf „exzellent“ verbessert (VersicherungsJournal 1.9.2017). Diese Spitzenbewertung wurde jetzt insgesamt und in drei der vier Kategorien bestätigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte der Versicherer seine Sicherheitsmittel.

Als besondere Stärke wird die Nähe zu den versicherten Betrieben erwähnt. Die Mehrheit der Mitarbeiter verfüge sowohl über versicherungs-technisches Know-how als auch über fach- und branchenspezifische Kenntnisse.

Württembergische Kranken verbessert sich in der Teilkategorie „Erfolg“

Im Jahr 2017 hatte sich die Württembergische Krankenversicherung AG erstmals dem Unternehmensrating von Assekurata unterzogen. Sie erreichte auf Anhieb in vier der fünf Kategorien und damit auch in der Gesamtnote „sehr gut“. Eine Stufe schlechter wurde nur der „Erfolg“ beurteilt.

Im aktuellen Urteil schnitt das Unternehmen nun auch in dieser Kategorie mit „sehr gut“ ab. Ein Faktor dafür ist der Geschäftsschwerpunkt „Zusatzversicherungen“. Die versicherungstechnische Ergebnisquote lag mit 15,2 Prozent besser als der Markt mit durchschnittlich 14,0 Prozent. Die Kostensituation wird als marktkonform beurteilt.

Assekurata Unternehmensratings Juli/August 2018 Bereich/ Unternehmen Gesamt Sicherheit Erfolg Kunden- orien- tierung Wachstum Beitrags-stabilität Gartenbau-Versicherung exzellent exzellent sehr gut exzellent exzellent ./. Württembergische Kranken sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Die Rating-Berichte sind auf dieser Internetseite verfügbar.