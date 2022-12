Frauen-Trio führt spezialisierte Tochter der Generali

14.12.2022

Die Generali Versicherungen stellen die Führung ihrer Kunstsparte neu auf: Julia Ries (50) wird ab sofort das Deutschlandgeschäft verantworten. Die Managerin kommt von der Ergo Group AG. Dort baute die Managerin das internationale Fine Art & Specialty Geschäft auf. Sie soll die Zusammenarbeit mit Maklern und dem Vertriebspartner Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) intensivieren.

Julia Ries (Bild: Thomas Plettenberg)

Ries folgt in ihrer neuen Position auf Iris Handke (45), die zum „Head of International Business Development“ aufsteigt. Ziel sei der geografische Ausbau der Geschäftstätigkeit von Arte Generali auf neue Länder in Europa, Nordamerika und Asien, so die Konzernmutter in einer Mitteilung.

Iris Handke (Bild: Stefan Heigl)

Anna Maria Amato ist bei dem Assekuradeur als „Head of International Underwriting and Exhibition“ für Großrisiken, Ausstellungen und Institutionen zuständig. Sie wird in London arbeiten und ihre Aufgaben europaweit wahrnehmen.

Im Sommer hatten die Italiener Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits sowie Arte Generali in der neuen Geschäftseinheit France, Europ Assistance and Global Business Lines zusammengefasst (VersicherungsJournal 24.6.2022). Der Assekuradeur Arte Generali GmbH war bisher Tochter der Generali Deutschland AG (18.10.2019, 21.1.2019).