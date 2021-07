Fonds Finanz hat eigenen bAV- und bKV-Dienstleister gegründet

21.7.2021 – Mit einer Neugründung für bAV und bKV geht Fonds Finanz an den Start. Die Pension Benefits soll Vertriebspartner des Pools bei der Beratung von Firmenkunden unterstützen und Arbeitgebern digitale Optionen bieten. Als Vorstände übernehmen Claus Gillen und Bernd Steingart die Verantwortung für den Dienstleister.

Mitte Mai brachte die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ein neues Unternehmen an den Start, die Pension Benefits AG. Die Firma soll Vertriebspartner des Pools in der betrieblichen Altersversorgung (bAV), betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV) und bei weiteren Angeboten für Mitarbeiter (Corporate Benefits) in der Beratung gewerblicher Klientel unterstützen.

Hundertprozentige Tochter von Fonds Finanz

Die Neugründung ist eine hundertprozentige Tochter der Fonds Finanz und ist an drei Standorten in Deutschland vertreten: München (Firmensitz), Hamburg und Bad Homburg. Für den Vorstand hat der Pool bekannte Namen angeheuert, Claus Gillen (56) und Bernd Steingart (45). Den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Pools.

Das Tochterunternehmen der Münchener will sich als „gesellschaftsneutrales Beratungshaus für Firmenkunden“ im Markt etablieren. Zusätzlich biete die Pension Benefits in Kooperation mit Fonds Finanz und der Xempus AG (vorher XbAV, VersicherungsJournal 16.7.2021) die „erste digitale, kostenfreie Verwaltungsplattform für bAV und bKV“, wirbt der Pool in einer Mitteilung.

Komplett digital aufgesetzt

Das heißt, Verträge und Geschäftsvorfälle können vom Arbeitgeber online eingesehen, geändert und verwaltet werden. Das gelte auch für Unternehmenskunden mit über 5.000 Mitarbeitenden. Erstellte Angebote würden von einem Anwalt für Arbeitsrecht begleitet und geprüft. Auch die Abschlussstrecke sei komplett digital aufgesetzt.

Claus Gillen (Bild: Bonnfinanz)

„Mit Pension Benefits kommen Makler nicht mehr in die Bredouille, dass sie ihren Firmenkunden mehrere Ansprechpartner für verschiedene Themen präsentieren müssen. Die komplette Aufnahme beim Kunden, von der Erstellung des Fachkonzepts bis zum konkreten Abschluss und der weiteren Betreuung, liegt in den Händen von einem Ansprechpartner“, lässt sich Gillen zitieren.

Führungsriege des bAV- und bKV-Dienstleisters

Gillen dürfte vielen in der Branche bekannt sein. Er war Mitgründer der Formaxx AG (4.4.2008) und Gründungsvorstand bei der Finum.Finanzhaus AG, die er im vergangen Jahr verlassen hat (3.11.2020).

Der Manager wechselte dann für ein kurzes Gastspiel zur Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung (24.11.2020). Nach drei Monaten endete dieses Arbeitsverhältnis wieder (6.4.2021).

Sein Kollege in der Chefetage der Pension Benefits, Steinhart, ist ein bAV-Experte mit 20 Jahren Erfahrung. Der Manager arbeitete unter anderem über zehn Jahre bei der WWK Lebensversicherung a.G., zuletzt als Verantwortlicher bAV für alle Vertriebswege. Er gilt laut Fonds Finanz als Spezialist im Bereich der Firmenberatung.