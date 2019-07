FAMK erhält neues Vorstandsmitglied

18.7.2019

Am 1. Juli wurde Roberto Svenda (47) zum neuen Vorstandsmitglied der Freien Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) bestellt. Er tritt die Nachfolge von Matthias Kreibich an, der zum 30. Juni aus dem Führungsgremium ausgeschieden ist. Das teilte der Versicherer am Donnerstag mit.

Svenda gehört seit 2014 dem Vorstand der Inter Versicherungen an (VersicherungsJournal 26.6.2014), mit denen die FAMK in einem in Personalunion geführten Gleichordnungskonzern verbunden ist. Zuvor war der Manager Bereichsleiter der Internen Revision bei dem Mannheimer Unternehmen.

Frank Svenda (Bild: Inter)

Seit Januar bestehen bei der Inter neue Ressort-Zuständigkeiten (VersicherungsJournal 22.10.2018). Daher löse Svenda den langjährigen Vorstand Kreibich (VersicherungsJournal 10.4.2007) im FAMK-Führungsteam ab, so das Unternehmen. Der Vorstand des berufständisch orientierten Versicherers besteht jetzt aus Michael Schillinger, Dr. Michael Solf und Svenda.