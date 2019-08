Fairr.de erhält neuen Eigentümer

27.8.2019

Die als Finanzanlagenvermittler und Versicherungsvertreter tätige Fairr.de GmbH war vor drei Jahren mit einem niedrigpreisigen Riester-Fondssparplan der Privatbank Max Heinr. Sutor oHG in den Markt gestartet (VersicherungsJournal 31.7.2014). Das Insurtech hat auch eine Riester-Renten- sowie eine Rürup-Versicherung im Angebot und ist vor etwa eineinhalb Jahren zudem in die betriebliche Altersversorgung (bAV) eingestiegen (17.1.2018).

Wie am Dienstag per Pressemeldung bekannt gegeben wurde, hat nun die Raisin GmbH, die in Deutschland vor allem durch ihr Zinsportal Weltsparen.de bekannt ist, Fairr.de komplett übernommen. „Die Akquisition umfasst die Übernahme von 100 Prozent der Fairr-Anteile gegen Raisin-Anteile sowie eine Barkomponente“, wird mitgeteilt. Der Raisin-Gründer Tamaz Georgadze hatte bereits im Rahmen einer Finanzierungsrunde vor etwa drei Jahren in Fairr.de investiert (15.9.2016).

Jens Jennissen, Alexander Kihm und Ambros Gleißner (v.li.n.re) (Bild: Fairr/Raisin)

Die Marke „Fairr“ soll den Angaben zufolge erhalten bleiben und als „fairr by raisin“ in die Markenwelt des Käufers eingebunden werden. Die drei Fairr-Gründer Jens Jennissen, Dr. Alexander Kihm und Ambros Gleißner sollen bei Raisin führende Rollen im neu geschaffenen Bereich für Anlage- und Altersvorsorgeprodukte übernehmen. Nach Informationen der Wirtschaftswoche werden auch die neun Mitarbeiter übernommen.