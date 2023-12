Exklusivvertrieb richtet dramatischen Appell an Signal-Iduna-Vorstand

14.12.2023 – In ihrem Schreiben prangern die selbstständigen Versicherungskaufleute unter anderem beispiellose Bearbeitungszeiten, mangelhafte Prozesse sowie Personalnotstand an und fordern auch neue, marktfähigere Produkte. Die Signal Iduna beschwichtigt und verweist auf Aktionspläne und diverse Maßnahmen, die aber erst noch ihre volle Wirkung entfalten müssten.

Der Exklusivvertrieb der Signal Iduna Versicherungen schlägt Alarm. In einem offenen Brief wenden sich die Organisationssprecher des Verbands Selbstständiger Versicherungskaufleute der Signal Iduna Gruppe e.V. an den Gesamtvorstand des Konzerns.

Als Betreffzeile wählten die Absender folgende Beschreibung: „Gemeinsamer Appell für dringende Maßnahmen zur Bewältigung von Arbeitsrückständen und zur Sicherung unserer Reputation“. Sie wenden sich mit „enormen Zukunfts- und Existenzängsten“ an das achtköpfige Vorstandsteam. Das Schreiben liegt der Redaktion des VersicherungsJournals vor.

Vertrieb sieht sich zwischen den Fronten

Die Gründe für die Ängste der selbstständigen Agenturinhaber sind zahlreich. Sie reichen von „Bearbeitungszeiten, die ein beispielloses Ausmaß“ erreicht hätten, digitalen Prozessen, die weiter analog bearbeitet werden müssten und verzweifelten Innendienstmitarbeitern, die ihrer Arbeit hinterherlaufen.

„Ihr Exklusivvertrieb ist seit Jahren bemüht, mit höchstem Einsatz, Vertriebserfolge zu erzielen und gleichzeitig die Probleme aus der Hauptverwaltung zu kompensieren. Wir wissen nicht mehr, wie wir das überhaupt leisten sollen oder bewältigen können“, schreiben die Organisationssprecher.

Für die Brisanz ihres Appells nennen sie Beispiele: Rückstände in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV), nicht bearbeitete Krankenversicherungs-Rechnungen und unnötig in die Länge gezogene Schäden. Zudem mahnen die selbstständigen Versicherungskaufleute neue marktfähigere Produkte an wie in der Kranken-Vollversicherung, Unfall- und Cyberversicherung oder der Kfz-Sparte.

Seit Jahren hören wir Beteuerungen, dass man an den genannten Problemen arbeite, doch Rückmeldungen und konkrete Verbesserungen bleiben aus. Verband Selbstständiger Versicherungskaufleute der Signal Iduna

Signal Iduna startete Aktionsplan 2023 – Corona grätschte dazwischen

Die Aufzählung der Missstände wird in einem verzweifelt klingenden Fazit zusammengefasst: „Seit Jahren hören wir Beteuerungen, dass man an den genannten Problemen arbeite, doch Rückmeldungen und konkrete Verbesserungen bleiben aus. Dies hat zur Folge, dass wir uns zunehmend nicht mehr ernst genommen fühlen.“

Die Agenturinhaber haben das Gefühl, „als würde die Realität unseres täglichen Arbeitsumfelds nicht in ausreichendem Maße erkannt“.

Darauf erklärt die Signal Iduna auf Nachfrage des VersicherungsJournals, dass der Kunden- und Vermittlerservice eine sehr hohe Priorität für den Versicherer habe: „Deshalb gibt es seit Anfang des Jahres einen konkreten Aktionsplan zur Verbesserung des Service.“

Nach der Corona-Pandemie seien die Schadeneingänge gestiegen. „Als deutlich wurde, dass es sich nicht um kurzfristige Effekte handelt, hat der Vorstand bereits im Mai 2023 beschlossen, in den Bearbeitungsbereichen 50 neue Stellen zu schaffen und die Unterstützung durch externe Dienstleister zu erhöhen“, erklärt ein Sprecher die Maßnahmen.

Seit einigen Monaten hat sich die Lage noch einmal erheblich verschärft. Signal Iduna zum offenen Brief ihres Exklusivvertriebs

Krankenversicherer leidet unter eigenen Krankheitsausfällen

Ulrich Leitermann (Archivbild: Meyer)

Der eindringlich formulierte Appell kann die Führungsriege um Vorstandschef Ulrich Leitermann kaum kalt lassen. Ihre Unternehmensgröße verdanken die Dortmunder schließlich auch der Schlagkraft des Exklusivvertriebs. Rund 75 Prozent des Geschäfts kommt aus diesem Vertriebskanal. Nach eigenen Angaben gibt es 2.900 Agenturen (VersicherungsJournal 1.6.2023).

2023 läuft es für den Versicherer eher holprig. „Seit einigen Monaten hat sich die Lage noch einmal erheblich verschärft, weil in unserer größten Sparte, der privaten Krankenversicherung, eine weitere Steigerung der Rechnungseingänge von über zehn Prozent zu verzeichnen ist.“ So schildert die Signal Iduna eine der negativen Entwicklungen.

Dazu kämen erhebliche krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden – die Arbeitsunfähigkeits-Quote liege doppelt so hoch wie im Vorjahr. „Dabei haben wir in den letzten drei Jahren die Dunkelverarbeitungs-Quote bereits von 25 auf 50 Prozent gesteigert und so Entlastung für die Mitarbeitenden in der Krankenversicherung geschaffen“, so das Unternehmen.

Der Vertrieb fordert in seinem offenen Schreiben aber nicht nur mehr qualifiziertes Personal, „sondern auch einfache, volldigitale Lösungen, um den täglichen Herausforderungen unserer Branche gerecht zu werden“.

Alle diese Maßnahmen brauchen aber Zeit, um Wirkung zu entfalten. Deshalb verstehen wir den Ärger unserer Vertriebspartner. Signal Iduna zum offenen Brief ihres Exklusivvertriebs

Bearbeitungs-Kapazitäten wurden erhöht

Dem Versicherer ist aber klar, dass die skizzierten Maßnahmen nicht ausreichen, um die Wogen zu glätten und die Arbeitsrückstände nachhaltig abzubauen: „Darum hat der Vorstand Anfang dieser Woche beschlossen, die Bearbeitungs-Kapazitäten noch einmal zu erhöhen.“

Zusätzlich habe man die digitalen Services verbessert. „Alle diese Maßnahmen brauchen aber Zeit, um Wirkung zu entfalten. Deshalb verstehen wir den Ärger unserer Vertriebspartner, die ebenfalls einen erheblichen Service-Beitrag zum Beispiel mit Schadenregulierungen vor Ort leisten“, unterstreicht der Konzern.

Bafin setzt Kapitalaufschlag fest – wegen IT-Mängeln

Nicht nur die angesprochenen Vertriebspartner haben eindringlich auf Mängel hingewiesen. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wurde aktiv und hat gegenüber der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapital-Anforderung festgesetzt.

Grund seien Mängel in der IT-bezogenen Geschäftsorganisation gewesen, heißt es. Die Finanzaufseher hätten diese bei einer Prüfung festgestellt (23.11.2023).

Das hier Handlungsbedarf besteht, ist dem Vorstand schon länger bekannt. Nicht umsonst musste der von der Axa Konzern AG abgeworbene IT-Vorstand Dr. Stefan Lemke (58) seinen neuen Job in Dortmund drei Monate früher als geplant antreten (19.9.2023).

Fachkräftemangel bleibt Dauerbrenner

Das nächste Problem ist der Mangel an qualifiziertem Personal. Damit kämpft die gesamte Versicherungsbranche. Vorstandschef Leitermann erklärte dazu bereits im Frühjahr: „Ich sage bewusst Arbeitskräftemangel, denn es geht um viel mehr als nur Fachkräfte.“ Mitarbeiter seien die wichtigste Ressource der Zukunft, daran gebe keinen Zweifel.

Trotz fortschreitender Digitalisierung gab der Frontmann der Dortmunder im März eine Arbeitsplatzgarantie in Richtung der eigenen Belegschaft ab. „Freisetzen würde ich heutzutage niemanden mehr“, so der Vorstandschef (1.3.2023).

Trotz aller Herausforderungen stieg die Signal Iduna 2022 in der Rangliste der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) der größten deutschen Versicherungskonzerne vom zwölften auf den elften Platz auf (4.7.2023). Die Dortmunder sind hier mit Bruttobeiträgen von knapp 6,5 Milliarden Euro gelistet.