Ex-Allianz Top-Manager geht zu Plattform für Cyber-Versicherungen

21.2.2023

Der ehemalige CUO der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), Hartmut Mai (57), hat das Amt des Präsidenten der Cyberwrite Inc. übernommen.

Hartmut Mai (Bild: Cyberwrite)

Die in New York ansässige tätige Unternehmensgruppe, die eine internationale Plattform für Cyber-Versicherungen betreibt, gab die Ernennung erst am Montag offiziell bekannt, obwohl Mai bereits vor zwei Wochen von CEO Nir Perry auf Linkedin begrüßt wurde.

Mai bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen mit. Er war bis zu seinem Ausscheiden aus der Allianz (VersicherungsJournal 22.6.2020) Vorstandsmitglied. Der Manager hatte früh Interesse an der Entwicklung von Cyber-Versicherungen gezeigt und bereits 2013 auf den Markt hingewiesen (11.7.2013).

„In der gesamten Branche besteht ein enormer Bedarf nach besseren Möglichkeiten, sich gegen Risiken abzusichern und Unternehmen schnell und auf datengesteuerte Weise zu versichern“, lässt sich Mai in einer Pressemeldung zitieren. Dabei gelte sein Fokus der gestiegenen Cyberrisiken und Datenschutzverletzungen.