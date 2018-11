Ergo Leben holt zwei neue Vorstände

12.11.2018

Die Ergo Lebensversicherung AG holt zwei neue Vorstände an Bord, wie der Branchendienst „Versicherungswirtschaft heute“ am Freitag vermeldet und der Versicherer gegenüber dem VersicherungsJournal bestätigt hat. Markus Krawczak (54) wird ab 1. Januar 2019 den Maklervertrieb Leben verantworten. Das neu gegründete Ressort betriebliche Altersversorgung (bAV) leitet seit dem 1. November dieses Jahres Jan Niebuhr (46). Erst kürzlich hatte die Ergo Group AG ebenfalls Veränderungen in ihrem Führungsgremium bekannt gegeben (VersicherungsJournal 1.11.2018)

Krawczak war zuletzt für die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. tätig. Der Manager übernimmt seinen Verantwortungsbereich von Dr. Michael Fauser, Vorstand der Ergo Deutschland AG und verantwortlich für den Bereich Leben, der interimistisch seit Anfang 2018 auch den Maklervertrieb Leben führte.

Jan Niebuhr (li.) und Markus Krawczak (Bild: Ergo)

Der neue bAV-Vorstand Niebuhr war zuletzt als Partner bei der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) im Geschäftsfeld Pension Consulting tätig. Er wird zum Generalbevollmächtigten der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und zum Geschäftsführer der Longial GmbH ernannt. „Jan Niebuhr wird das Geschäft in der betrieblichen Altersversorgung vorantreiben. Wir haben mit der Gründung des Ressorts deutlich gezeigt, welchen Stellenwert wir diesem Geschäftsfeld beimessen“, erklärte Fauser auf Nachfrage der Redaktion.