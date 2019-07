Ergo Direkt: Online-Vertriebsleiter quittiert seinen Job

16.7.2019

Ende des Jahres wird Dennis Just (32), Bereichsleiter Online Sales der Ergo Direkt Versicherungen, das Düsseldorfer Unternehmen verlassen. Das berichtete am Montag der Branchendienst „Versicherungsmonitor“. Der Direktversicherer bestätigte die Personalie auf Nachfrage. Die Nachfolge des Bereichs werde „zu einem gegebenen Zeitpunkt“ bekannt gegeben.

Just hatte seinen Job 2017 in der Landeshauptstadt angetreten. Bekannt geworden ist er als Mitgründer des digitalen Versicherungs-Vermittlers Knip Deutschland GmbH (VersicherungsJournal 8.2.2016). Nach der Fusion von Knip mit dem niederländischen Technologieunternehmen Komparu B.V. verließ er das Insurtech (VersicherungsJournal 3.7.2017). Zuvor hatte Just die Banking-App Numbrs am Markt etabliert, heute ein Angebot der Schweizer Numbrs Personal Finance AG.

Dennis Just (Bild: Knip)

„Wir wünschen Dennis Just für seinen weiteren Werdegang alles Gute und freuen uns, den Ansatz von Direct and Online-Platforms ungebremst zu verfolgen und mit dem Kompetenz-Zentrum Online und Direkt am Standort Nürnberg weiterhin Erfolge feiern zu können“, kommentierte Sebastian Rapsch, Vorstandschef der Ergo Direkt Versicherung AG, den Abgang von Just.

Im Juni hatte bereits Manuel Nothelfer, ehemaliger Vertriebsvorstand der Ergo Direkt Versicherungen, überraschend seinen Posten geräumt (VersicherungsJournal 6.6.2019). Wie Just, kam der Manager ebenfalls ursprünglich aus der Fintech-Branche.