Element heuert neuen Vertriebschef an

30.8.2019

Die Element Insurance AG baut ihr Führungsgremium aus: Wie Timo Hertweck am Freitag auf seinem Xing-Profil bekannt gab, nimmt er bei dem digitalen Schaden- und Unfallversicherer eine neue Vorstandstätigkeit auf. Dem Vernehmen nach tritt er seine Position zum 1. September in Berlin an. Der Manager wird bei Element unter anderem die Verantwortung für das Vertriebsressort übernehmen.

Hertweck war seit 2017 bei der Südvers-Gruppe als Geschäftsführer für das Ressort Vertrieb zuständig. Er verantwortete dort die strategischen und operativen Vertriebsaktivitäten und -ergebnisse des Versicherungsmaklers (VersicherungsJournal 16.3.2017). Zuvor war der Manager rund sieben Jahre Vorstandsmitglied der Würzburger Versicherungs-AG und leitete auch hier den Bereich Vertrieb und Marketing (30.9.2009).

Timo Hertweck (Bild: Südvers)

Neben Dr. Christian Macht, seit Mai Vorstandschef von Element (28.5.2019), gehören der frühere Axa-Manager Dr. Wolff Graulich sowie der ehemalige Nürnberger-Manager Sascha Herwig zur Führungsmannschaft des Unternehmens. Das Insurtech erhielt 2017 die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zum Betrieb verschiedener Sparten in der Schaden-/ Unfallversicherung (12.10.2017, 26.3.2018).