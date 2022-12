Element gewinnt ehemalige Coya-Managerin für die Markterschließung

2.12.2022

Eine weitere Schlüsselposition wurde besetzt, meldete die Element Insurance AG am Donnerstag. Das Insurtech hat zum 1. November sein Team um Laura Kauther als Commercial Director erweitert. Die Managerin wird in ihrer Funktion den systematischen Auf- und Ausbau ausgewählter Fokusmärkte weiter vorantreiben, heißt es. Dazu werde sie die Gewinn- und Verlust-Verantwortung übernehmen.

Kauther hat Mathematik mit Nebenfach Wirtschafts-Wissenschaften studiert und eine Ausbildung zur Aktuarin DAV absolviert. Für die Zurich Gruppe Deutschland war sie von 2008 bis 2018 in verschiedenen, zunehmend leitenden Positionen tätig. Danach arbeitete sie als COO und CIO für die Coya AG, heute Luko Cover SAS (VersicherungsJournal 21.1.2022). Zuletzt war sie als COO beim Technologie-Dienstleister SDA SE Open Industry Solutions beschäftigt.

Laura Kauther (Bild: Element)

Element hat in diesem Jahr erhebliche Veränderungen in seiner Chefetage hinter sich. Im Sommer heuerte die langjährige Axa-Managerin Dr. Astrid Stange zunächst als Co-CEO bei den Berlinern an (14.7.2022). Im Oktober übernahm sie dann das Ruder vollständig, nachdem Christian Macht die Brücke verlassen hatte (11.10.2022).

Mit Bongartz steht ihr ein ehemaliger Kollege zur Seite. Der ehemaliger Vorstandschef der Axa Easy Versicherung AG (5.4.2022) ist im August an die Spree gewechselt (9.8.2022). Gleichzeitig stieg Igor Lutsenko vom VP-Engineering zum IT-Chef (Chief Technology Officer) auf. Ende Oktober wurde Fabian Fischer zum Verkaufsleiter für Deutschland ernannt (26.10.2022).